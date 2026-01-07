メイプル超合金カズレーザー（41）が7日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（42）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。衝撃の“流血回数”を告白した。

今回の動画で2人は「冬の訪れを感じる時」についてトーク。松陰寺が「どういう時？」と聞くと、カズレーザーは「私は毎年そうなんですけど、朝起きて、鼻血が出てたら冬。朝起きて、鼻血が出てるんですよ。（その時）“おお、もう冬か…”（と思う）。乾燥とかだと思うんですけど、すぐ出るっす。ほんと、鼻血」と明かした。

そして「“あー寝た”と思って、顔洗おうと思って洗面所行って、（鼻血を確認して）“あー、もうそんな時期か”って。しょっちゅう。もうずっと。冬になったら。普通にしゃべってる時に、鼻血とかファーって出てくる時ある。歩いててファッて鼻血とか出るんですよ。外とか歩いてると。最初気付かないじゃないですか。コンビニの入り口とかでガラス戸に自分が写って、（鼻血を確認して）“そろそろコタツ出さなきゃなー”って。当たり前に出すから、鼻血のことを特別視してないというか、何も焦らない」と続けた。

松陰寺が「病院とか行って治るものじゃないの？」と聞くと、カズレーザーは「聞いたことあるんですよ。粘膜とかを焼いちゃえば出なくなるんですって。鼻血が出やすい部位がある。それを焼いちゃえばいいですよって言われたんですけど、焼くの怖くないですか？」と答えた。

さらにカズレーザーは「本当に（鼻血が出ても）何も思わないです。本当に人生で100回、200回くらい、余裕で鼻血出してる。年間10回以上絶対出してるんで」と話していた。