¸½¹Ô¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡Ö¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Îµæ¶Ë·Á¡×¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯°ìÉô²þÎÉ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï1967Ç¯¡£°Ê¸å¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡Ê¥ï¥´¥ó¡Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Âç¿Í¿ô¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥Õ¤Ê1BOX¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡È¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥ó¡Ë¤Ï¡¢¿¦¿Í·Ï¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾è¤ë¤Ê¤é¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹°ìÂò¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ä¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥é¥¸¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£·Ï¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Î5ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2004Ç¯8·î¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯Çä¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤â·Ð²á¤·¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤ÎºÎÍÑ¤ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GL¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥À¡¼¥¯¥×¥é¥¤¥àS¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÃÂÀ¸20Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î±Æ¤ÇÄ¹¤é¤¯¼õÃíÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¼Ö¤Ç¤¹¤°¤ËÇã¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ2026Ç¯2·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯8·î¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸°ÊÍè¡¢»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¹Ô·¿¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö8·¿¡×¡£¤½¤ì¤¬¶á¡¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¡Ö9·¿¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬LED¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸½¹Ô¤Î8·¿¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É¸¼±ÆÉ¤ß¼è¤ê¡¦¸«Æ¨¤·ËÉ»ß¤Î¡Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¡×¡ÊRSA¡Ë¤ª¤è¤ÓÀè¹Ô¼Ö¤È¿®¹æ¸¡ÃÎ¤¹¤ëÈ¯¿ÊÃÙ¤ì¹ðÃÎµ¡Ç½¡ÊTMN¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥±¿Å¾¤ÎÈèÏ«·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ª¤è¤Ó2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼ Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2ËÜ¤À¤Æ¤ÇÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯Ëö¸½ºß¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²¿¿Í¤«¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿»þÅÀ¤ÇºÇ´ó¤ê¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢¤Û¤«¤Î¥È¥è¥¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢12·îÈ¾¤Ð¤¢¤¿¤ê¤«¤éÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¼õÃí¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤éÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤Î°Õ»×¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤´Ï¢Íí¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢ÏÈ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡ÄÁá¤á¤ËÈÎÇäÅ¹¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡º£²ó¤âÁá¡¹¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£