1月7日の運勢第1位は山羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……山羊座

物事を丁寧に見つめられる日。ひとつの結論を出し、それに向かって小さく踏み出すだけで、確実な進展を感じられるでしょう。運勢も味方してくれるため、動き出すこと自体が喜びに。前向きな勢いを保ったまま、積極的に挑戦して吉です。

★第2位……牡牛座

自分の判断に安心感を持てる一日。自然体で取り組んでいるだけなのに、周囲から信頼の言葉をもらえるかもしれません。迷いがあっても、まずは胸を張って考えを伝えてみて。堂々とした振る舞いが、さらに運気を後押ししてくれるでしょう。

★第3位……乙女座

恋のぬくもりを、心から実感できるような穏やかな日。愛されていると感じる瞬間は、あなたの素直な言葉や行動から生まれます。取り繕った駆け引きは、今日は不要。あなたらしく、まっすぐな気持ちで向き合えば、より深い愛が返ってくるはず。

★第4位……蠍座

周囲との信頼関係が自然と深まる日です。あなたから率直に自分の考えや気持ちを伝えることで、これまで話せなかったこともスムーズに共有できるでしょう。今日は特に、普段は控えていた内面をオープンにする絶好のタイミングです。

★第5位……蟹座

不思議と疲れ知らずの元気さが続く日！せっかくなら、その有り余るパワーを活かして、遊びに出かける際はぜひ誰かを誘ってみましょう。特に、いつも明るく元気な人と一緒に過ごすのがおすすめです。あなたのエネルギーが共鳴し、新しい絆が生まれる予感があります。