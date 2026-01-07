2026年は日本勢18人がトップ100でスタート 山下美夢有は4位、西郷真央は9位を維持 【女子世界ランキング】
2026年最初の女子世界ランキングが、5日、発表された。
【写真】昨年の米年間アワードで日本勢が披露したドレスがゴージャス！
大きな順位変動はなく、山下美夢有が日本勢最上位の4位をキープ。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、畑岡奈紗（18位）と続いていく。トップ100を見ると、岩井明愛（23位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（40位）ら日本勢18人が占めている。渋野日向子は133位から135位に後退。来季から米ツアーが主戦場となる原英莉花と櫻井心那は、それぞれ188位、192位につけた。ランキング1位もジーノ・ティティクル（タイ）で変わらず。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のミンジー・リー（オーストラリア）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
2026年から女子世界ゴルフランキングの算出方法が変更 日本下部ツアーに恩恵
最新！ 男子世界ランキング
渋野日向子は“お馬さんポーズ”、晴れ着姿を披露する選手も 女子プロゴルファーたちが新年のご挨拶
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング 1〜10位を大発表
【写真】昨年の米年間アワードで日本勢が披露したドレスがゴージャス！
大きな順位変動はなく、山下美夢有が日本勢最上位の4位をキープ。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）、畑岡奈紗（18位）と続いていく。トップ100を見ると、岩井明愛（23位）、古江彩佳（29位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（37位）、佐久間朱莉（40位）ら日本勢18人が占めている。渋野日向子は133位から135位に後退。来季から米ツアーが主戦場となる原英莉花と櫻井心那は、それぞれ188位、192位につけた。ランキング1位もジーノ・ティティクル（タイ）で変わらず。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のミンジー・リー（オーストラリア）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
2026年から女子世界ゴルフランキングの算出方法が変更 日本下部ツアーに恩恵
最新！ 男子世界ランキング
渋野日向子は“お馬さんポーズ”、晴れ着姿を披露する選手も 女子プロゴルファーたちが新年のご挨拶
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング 1〜10位を大発表