¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ´ú¼ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¿¹½Å¹Ò¤Ë·èÄê¡¡Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò500mÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È
ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ(JOC)¤Ï6Æü¡¢2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ´ú¼ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿¹½Å¹ÒÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹½ÅÁª¼ê¤Ï¡¢Á°²ó2022Ç¯¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç34ÉÃ36¤Î¹ñÆâºÇ¹âµÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¡£2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¤ÎTEAN JAPAN·ëÃÄ¼°¤ÈÁÔ¹Ô²ñ¤Ï¿¹½Å´ú¼ê¤¬³¤³°±óÀ¬Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦ºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¤¬´ú¼êÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£