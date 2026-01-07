timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画（通称：タイプロ）で注目された西山智樹さん（25）、前田大輔さん（25）が立ち上げる新グループ・TAGRIGHT。グループ結成後初となるショーケースの前日プレスコールと囲み取材を開催し、プレデビュー曲『FOREVER BLUE』を披露しました。

TAGRIGHTは、ボーイズグループ結成プロジェクト『TAG SEARCH』から誕生したグループ。西山さんと前田さんが、約半年間にわたり新メンバー探しを行いました。そして2025年末、小林大悟さん（23）、今井魁里さん（22）、岸波志音さん（22）、若松世真さん（22）、ジェイさん（20）の5人を新メンバーとして発表し、7人組ボーイズグループとして始動しました。

■プレデビュー曲『FOREVER BLUE』披露 西山智樹「ネガティブな意味を込めました」

プレデビュー曲である『FOREVER BLUE』を披露したTAGRIGHTのメンバー。楽曲の作詞・作曲に参加した西山さんは「（楽曲の）題名『FOREVER BLUE』を意訳すると、“青いまま”でという意味で書いたんですけれども、この“青いまま”での“青”っていう意味に関しては、青春とかポジティブな意味合いというよりは “ 青臭い”とか、“青二才”だとか そういうネガティブな意味を込めてまして」と明かしました。

そして、西山さんはグループ名を『TAGRIGHT』と名付けた理由について「“TAG”を“個性”ととらえていて、そして“RIGHT”というのは“正解”という意味でとらえているんですけど。個性豊かなグループが自分で選んだ道を正解に変えるっていう意味でTAGRIGHTという名前をつけさせていただきました」と名前に込めた思いを語りました。

■timelesz・菊池風磨との関係性 西山智樹「見守っていただいていて」

また、timeleszの新メンバーオーディションに参加していた西山さんと前田さん。timeleszの菊池風磨さん（30）から連絡が来ているそうで、西山さんは「ホリプロに所属したときもそうですし、この『TAGRIGHT』のプロジェクトをスタートしたときに、ご連絡いただいたりとずっとこまめに見守っていただいていて、すごくすごく本当に力になります」と明かしました。

前田さんも「僕も風磨くんからはご連絡いただいて。ずっと見守ってくれていて本当うれしいなという気持ちで」と喜びを伝えました。

最後に、メンバーの代表として前田さんが「おのおのが色んな経験をしてきて、それに伴っておのおのにファンの方がいると思うんですけど。こうしてTAGRIGHTとして集結して色んなファンの方が集まって来ると思うんですけど、今度はRIGHTIE（TAGRIGHTファンの呼称）として温かく見守ってくださったらなと思います」とファンへメッセージを送りました。