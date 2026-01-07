観月ありさ、豪邸の一室に夫が作った“自身のミュージアム” 自らの撮影で初公開 共演者も驚き
俳優の観月ありさ（49）が4日に放送された日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）にゲスト出演。自宅の一部を公開し、その内容に共演者から驚きの声が続々とあがった。
【写真】新年らしく着物姿で『おしゃれクリップ』の収録に挑んだ観月ありさ＆山崎育三郎＆井桁弘恵
この日観月は「観月ありさ芸能生活45年おめでとうSP」として出演。“35年もの付き合いになる大親友”というタレント・島崎和歌子（52）がVTR出演にて「結婚していいお家建ってますけど、観月ありさコーナーがあって、旦那さんが作品を並べていて見ごたえあるんですけどね。本人は全然気にしてなくて」と証言した。
それを受け、「自宅に夫が作った観月ありさミュージアム」と称し、観月自身が撮影した当該部屋の映像が公開された。
映像内で観月は「ここは私の今までの作品の保管庫です」と紹介。赤い棚と白黒の柄の床がおしゃれな室内には、夫がチョイスしたという赤ちゃん〜幼少期のものから最近のものまで、さまざまな自身の写真が壁にびっしりと並べられており、さらに「これはドラマ『斉藤さん』のジャージ」「台本も捨てられず取ってあります」と過去に出演したドラマなどの関連グッズや、「最近出た雑誌」「昔の懐かしい雑誌」「私のCD」「トロフィー」など、さまざまなものがところ狭しと置かれていた。
さらには、大好きというウイスキーの保管庫の映像も公開。その本数にスタジオからは「これご自宅ですか？」など驚きの声があがり、観月も「お店みたいでしょ？」と得意げ。しかし「パーティーをしたりすると、わりと大人数であっという間にみんな飲んじゃったり」と明かした。
観月は2015年3月21日に建設関連会社社長の青山光司氏と結婚。昨年に結婚10周年を迎えた。
【写真】新年らしく着物姿で『おしゃれクリップ』の収録に挑んだ観月ありさ＆山崎育三郎＆井桁弘恵
この日観月は「観月ありさ芸能生活45年おめでとうSP」として出演。“35年もの付き合いになる大親友”というタレント・島崎和歌子（52）がVTR出演にて「結婚していいお家建ってますけど、観月ありさコーナーがあって、旦那さんが作品を並べていて見ごたえあるんですけどね。本人は全然気にしてなくて」と証言した。
映像内で観月は「ここは私の今までの作品の保管庫です」と紹介。赤い棚と白黒の柄の床がおしゃれな室内には、夫がチョイスしたという赤ちゃん〜幼少期のものから最近のものまで、さまざまな自身の写真が壁にびっしりと並べられており、さらに「これはドラマ『斉藤さん』のジャージ」「台本も捨てられず取ってあります」と過去に出演したドラマなどの関連グッズや、「最近出た雑誌」「昔の懐かしい雑誌」「私のCD」「トロフィー」など、さまざまなものがところ狭しと置かれていた。
さらには、大好きというウイスキーの保管庫の映像も公開。その本数にスタジオからは「これご自宅ですか？」など驚きの声があがり、観月も「お店みたいでしょ？」と得意げ。しかし「パーティーをしたりすると、わりと大人数であっという間にみんな飲んじゃったり」と明かした。
観月は2015年3月21日に建設関連会社社長の青山光司氏と結婚。昨年に結婚10周年を迎えた。