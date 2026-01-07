“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗、学業への取り組み方語る「週刊FLASH」初登場で表紙
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の池田瑛紗が、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭グラビアに初登場。レトログラビアで儚い表情を見せている。
乃木坂46の5期生で、東京藝術大学の学生でもある池田。表紙・巻頭ページでは、レトロな銭湯やモダンな邸宅を舞台にしたグラビアを披露。親近感あふれる笑顔やおどけた姿を見せたと思えば、幻想的な光の中で儚い表情をかいま見せたり、彼女独自の表現力が感じられるページとなっている。
インタビューでは、多忙な日々における学業への取り組み方や、初めてできた後輩である6期生への思いなどについて話している。
そのほか誌面には、乃木坂46の5期生・奥田いろは、6期生・愛宕心響、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらが登場する。（modelpress編集部）
