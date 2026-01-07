乃木坂46 6期生・愛宕心響、グループ加入までの葛藤明かす「週刊FLASH」登場
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の6期生・愛宕心響が、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。グループに加入するまでの葛藤を明かす。
【写真】乃木坂46新メンバー、初お披露目会で堂々パフォーマンス
今号は、乃木坂46の特集を掲載。2025年の2月に6期生として加入した愛宕が、7ページに渡って緊張の中にも爽やかな表情を見せている。
インタビューではグループに加入するまでの葛藤から、加入後の激動の1年についてまでを語っている。
今号の表紙・巻頭グラビアは、乃木坂46の5期生・池田瑛紗。そのほか誌面には、5期生・奥田いろは、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆愛宕心響、グループ加入までの葛藤とは
◆池田瑛紗が表紙
今号の表紙・巻頭グラビアは、乃木坂46の5期生・池田瑛紗。そのほか誌面には、5期生・奥田いろは、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらが登場する。（modelpress編集部）
