愛宕心響（C）光文社／週刊FLASH 写真：白木淳也

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の6期生・愛宕心響が、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。グループに加入するまでの葛藤を明かす。

◆愛宕心響、グループ加入までの葛藤とは


今号は、乃木坂46の特集を掲載。2025年の2月に6期生として加入した愛宕が、7ページに渡って緊張の中にも爽やかな表情を見せている。

インタビューではグループに加入するまでの葛藤から、加入後の激動の1年についてまでを語っている。

◆池田瑛紗が表紙


今号の表紙・巻頭グラビアは、乃木坂46の5期生・池田瑛紗。そのほか誌面には、5期生・奥田いろは、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらが登場する。（modelpress編集部）

