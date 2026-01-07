乃木坂46奥田いろは、ミニ丈ワンピで美脚輝く “真冬デート”グラビア披露
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の奥田いろはが、1月7日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。ミニ丈のワンピース姿を披露している。
【写真】乃木坂46メンバー、オーラ＆スタイル話題の卒業式ショット
乃木坂46の5期生で、抜群の歌唱力を生かしミュージカルなどでも活躍する奥田。真冬のデートをテーマに、並木道を歩いたり、公園でギターを弾いたり、彼女らしさが詰まったグラビアとなっている。
インタビューでは、路上ライブやミュージカルなど、グループ外での活動を通して学んだこと、感じたことについて語っている。
今号の表紙・巻頭グラビアは、乃木坂46の5期生・池田瑛紗。そのほか誌面には、6期生・愛宕心響、細谷さら、甘妻里菜、伊織もえらが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆奥田いろは“真冬デート”グラビア披露
◆池田瑛紗が表紙
