上野動物園（台東区）の双子のジャイアントパンダ・シャオシャオとレイレイ（４歳）が今月下旬に中国へ返還されるのを前に、歴代の飼育係らによる寄せ書きを集めた横断幕が６日、園内に掲示された。

縦１５０センチ、横２６５センチの横断幕に、歴代の飼育係や管理職の職員、獣医師ら計１５人が思いをつづった。「目に入れても痛くないと思っていたのに、噛（か）まれたら普通に痛かったこと、絶対に忘れません！」といった思い出や、「これからも立派なパンダへと成長を続けてください」とのエールがつづられている。

６日はファンらが横断幕の前に集まり、寄せ書きをゆっくり読んだり、カメラで撮影したりしていた。

北区の主婦（５２）は「初めての双子というプレッシャーの中、試行錯誤しながら頑張ってきた努力と、２頭へのあふれんばかりの愛情が垣間見られて、胸がいっぱいになりました」と話していた。

同園は６日から、ファンらによる２頭へのメッセージの募集をオンラインで始めた。集まったメッセージは園の公式サイトで公開するほか、一部は２頭の返還先となる中国野生動物保護協会などに届ける。メッセージは専用の投稿フォームで２５日まで受け付ける。