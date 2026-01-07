可愛いが大渋滞！松屋・松のや×ちいかわコラボがスタート。キーホルダーやハンドタオルがもらえる

松屋フーズでは、2026年1月6日10時から、「松屋」・「松のや」とちいかわのコラボ企画を実施しています（一部店舗を除く）。

オリジナルグッズがかわいすぎる...

ちいかわとのコラボキャンペーンは、1月6日10時からの第1弾と、2月17日10時からの第2弾があります。

第1弾：「オリジナル食券キーホルダー」もらえる

コラボメニュー第1弾として登場するのは、国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」。

コラボメニュー1品の注文につき、松屋×ちいかわコラボ限定の「オリジナル食券キーホルダー」（全6種類）をランダムで1個もらえます。

注文は1人1日1食まで。「オリジナル食券キーホルダー」の種類は選べません。

対象店舗は松屋のみ。各店舗なくなり次第終了です。

第1弾：おこさまメニュー注文で「オリジナルハンドタオル」もらえる

第1弾の期間中、おこさまメニュー1品の注文につき、松屋×ちいかわコラボ限定「オリジナルハンドタオル」（全6種類）をランダムで1枚もらえます。

対象のおこさまメニューは以下の通り。

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

・松のや お子様プレート

・松のや お子様パンケーキプレート

なお、おこさまメニューの注文は1人1日3食まで。「オリジナルハンドタオル」の種類は選べません。

対象店舗は松屋・松のや。各店舗なくなり次第終了します。

第2弾：「オリジナルフィギュア」もらえる

2月17日10時から始まる第2弾では、こだわりの本格スパイスを使用した「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」が登場します。

「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を1品注文すると、松屋×ちいかわコラボ限定「オリジナルフィギュア」（全6種類）をランダムで1個もらえます。

注文は、1人1日1食まで。「オリジナルフィギュア」の種類は選べません。

各店舗なくなり次第終了します。

第2弾：おこさまメニュー注文で「オリジナルスライドパズル」もらえる

2月17日10時から、おこさまメニュー1品の注文につき、松屋×ちいかわコラボ限定「オリジナルスライドパズル」（全6種類）をランダムで1枚もらえます。

対象のおこさまメニューは以下の通り。

・松屋 おこさま牛めしわくわくセット

・松屋 おこさまカレーわくわくセット

・松のや お子様プレート

・松のや お子様パンケーキプレート

おこさまメニューの注文は、1人1日3食まで。「オリジナルスライドパズル」の種類は選べません。

各店舗なくなり次第終了です。

いずれのキャンペーン対象商品も店頭の券売機のみの販売。松弁ネット・松屋モバイルオーダー・松弁デリバリーは対象外です。

また、1日の数量を限定して販売。当日分の販売終了や次回の販売日時は、各店舗の店頭でお知らせします。

抽選で「オリジナルコラボどんぶり」当たる

WEBで、コラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」が100人に当たるキャンペーンも実施中。

1月6日10時から3月31日9時59分までに、松屋・松のやで発行された注文金額合計800円以上の領収書（食券、レシート、web受領書）で応募できます。

応募受付期間は1月6日10時から4月7日23時59分まで。

応募フォームからの応募が必要です。

フォロー＆リポストで「オリジナルピンバッジセット」が当たる

1月6日10時から18日23時59分までの期間に、松屋公式Xをフォローして対象の投稿をリポストすると、コラボ限定「オリジナルピンバッジセット」が抽選で100人に当たります。

景品発送予定日は2月中旬ごろ予定。

コラボキャンペーンの詳細は、公式サイトのキャンペーンページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

（C）nagano

東京バーゲンマニア編集部