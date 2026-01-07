GAKU-MCによる自身初のビジネス書『人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉』（すばる舎）が2月20日（金）に発売される。

アコースティックギターを弾きながらラップする日本ヒップホップ界のリビングレジェンドGAKU-MC。1999年2月20日1stシングル「僕は僕で誰かじゃない」でソロデビューをし今年で27年目を迎える。2026年1発目のリリースは、自身初となるビジネス書をすばる舎から出版することが決定。今回、令和イチ売れている本（CDP CANTERA調べ／書籍）であり、6年連続ビジネス書の年間ベストセラーランキングのトップ10入り（日販・トーハン調べ）を果たしたミリオンセラー『人は話し方が9割』の著者・永松茂久をプロデューサーに迎え、音楽業界とビジネス書界によるコラボが実現した。

挑戦したいけど一歩が踏み出せないとき、自分の軸を見失いそうなとき、失敗が怖いとき、人間関係に心が疲れたとき、さまざまな瞬間に寄り添い、前へと導くメッセージを収録。2026年2月21日（土）には、MIFA Football Caféにて永松とのトークイベントの開催が決定。

GAKU-MCは「ラッパーとしてCDデビューしてから、30年と少々。日々言葉と向き合い、格闘し続けてきました。リズムに乗せ、韻を踏み、感情を乗せて紡いできた数えきれない言葉たち。完成した楽曲の背後には、音源としては世に出ることのなかったフレーズや、行き場を失った言葉が、膨大な量で積み重なっている。それらを書き溜めたノートを眺めているうちに、ふと、こんな想いが芽生えた。音楽ではなく、文章として届けられるメッセージもあるのではないか。言葉は、偉大です。疲れた心にそっと効く、小さな“薬”のような言葉。止まりかけた歩みに響く、太鼓のリズムみたいな一言。涙のあとにそっと沁みる、温かいスープのようなフレーズ。本書では、これから社会へ踏み出していく20代の方々を思い浮かべながら、言葉を選びました。迷い、戸惑い、不安を抱えていた、かつての自分自身が「その時に知っていたらよかった」と思える言葉たちです。一度しかない人生を、後悔の少ないものにするために。この一冊が、誰かの心に静かに届き、次の一歩を踏み出す力になりますように。ガク・エムシー」とコメント。

永松茂久は「『この人の言葉は生きている。人を励まし、未来へ連れて行く』――初めてガクさんのライブを見たとき、そう強く感じました。その言葉を歌だけでなく『本』として届けたいと思い、執筆をお願いしました。本書には、ラッパーとして30年以上、人を導いてきたGAKU-MCのリズムと、作家ガク・エムシーとしての温かい想いが詰まっています。ガクさんの言葉が、あなたを前へ進ませ、幸せな人生へと導いてくれることを願っています。永松茂久」とコメントした。

■著者プロフィールGAKU-MC東京都出身。アコースティックギターを弾きながらラップする日本ヒップホップ界のリビングレジェンド。1992年にヒップホップグループ・EASTENDを結成し「Beginning of The END」でCDデビュー。1994年にEASTEND X YURI名義で発表した「DA.YO.NE」がミリオンセラーを達成する。1999年に「僕は僕で誰かじゃない」でソロデビュー。2024年10月にソロ活動25周年を記念したアルバム「Master of Ceremonies」をリリースし、11月に全国6ヶ所をまわるツアー「GAKU-MC LIVE TOUR 2024『Master of Ceremonies』」を開催した。2025年7月に配信シングル「4v4（フォーヴイフォー）」をリリース。本田圭佑氏が考案した新しい4人制サッカー「4v4（フォーヴイフォー）」の「ゴールドランク大会 応援ソング」として楽曲を提供。また、自身が発起人となり、キャンドルと音楽で心を繋ぐ音楽イベント“アカリトライブ”を立ち上げ、音楽による日本復興活動を続けている傍ら、音楽とフットボールを通じて人々をつなげることを目的とした団体MIFA（Music Interact Football for All）を立ち上げ、明治安田Ｊ１百年構想リーグ月間表彰選考委員会 特任委員に就任するなど日本サッカーの発展にも貢献。桜井和寿（Mr.Children）とのユニット・ウカスカジーとしても活躍している。

■永松茂久株式会社人財育成JAPAN代表取締役。大分県中津市生まれ。2001年、わずか3坪のたこ焼きの行商から商売を始め、2003年に開店したダイニング陽なた家は、口コミだけで毎年4万人（うち県外1万人）を集める大繁盛店になる。自身の経験をもとに体系化した「一流の人材を集めるのではなく、今いる人間を一流にする」というコンセプトのユニークな人材育成法には定評があり、全国で多くの講演、セミナーを実施。「人の在り方」を伝えるニューリーダーとして、多くの若者から圧倒的な支持を得ており、講演の累計動員数は延べ80万人にのぼる。著作業では2020年、『人は話し方が9割』（すばる舎）が日本ビジネス書ランキングで1位を獲得（日販調べ）。続く2021年、すべての書籍を含む年間ランキングで総合1位（日販調べ）に輝く。翌2022年、ビジネス書ランキングで史上初の3年連続日本一を達成し（日販調べ）、単冊100万部を突破。2026年1月現在、150万部（電子書籍含む）を突破し、日本のすべての書籍ランキングで令和No.1のベストセラーとなる（CDP CANTERA調べ/書籍/令和元年5月～令和7年11月）。著書に『人は話し方が9割2』『拝啓、諭吉様。もし現代の若者が『学問のすすめ』を学んだら』『喜ばれる人になりなさい』『人は聞き方が9割』『リーダーは話し方が9割』（すばる舎）、『読まない人に、本を売れ。』（ライツ社）、『20代を無難に生きるな』（きずな出版）など多数あり、累計発行部数は480万部を突破している。2025年、「本の力で日本を元気に」をコンセプトに、著者の養成・出版コンサルティング・ブックデザイン・マーケティングなどを一手に担う「センチュリー出版オフィス」を設立。

