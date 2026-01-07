¡ÖÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëÃÎºâ·Ð±Ä¡×¤Î¿Ê¤áÊý¡¢¸µ¥¥ä¥Î¥óÃÎºâÀÕÇ¤¼Ô¤¬Å°Äì²òÀâ
ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿1980Ç¯Âå¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢2024Ç¯¤Ï372Ëü·ï¤È²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤±¤ó°úÌò¤ÏÃæ¹ñ¡¢²¤½£¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤Î24Ç¯¤Î½Ð´ê¿ô¤Ï¡¢2°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤ä3°Ì¤ÎÆüËÜ¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¡¢180Ëü·ï¤ËÃ£¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÆâÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤Ï01Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯¤«¤é20Ç¯¤Î¥Ü¥È¥à¤Þ¤Ç¡¢3Ê¬¤Î2ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£ÆÃµö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌµ·Á¸ÇÄê»ñ»º¤¬´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¸»Àô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºòº£¡¢À¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÃÎºâÀïÎ¬¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Î¡ÖÃÎºâ·Ð±Ä¡×¤Î´ú¿¶¤êÌò¤È¤·¤ÆÄó¸À¤òÂ³¤±¤ë¡¢¥¥ä¥Î¥ó¸µÃÎÅªºâ»ºË¡Ì³ËÜÉôÄ¹¤ÇÆüËÜ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¶¨²ñÁ°²ñÄ¹¤ÎÄ¹ß··ò°ì»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¿Diamond WEEKLY»ö¶ÈÉôÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÈøÂóÌé¡¢ÎæÎµ°ì¡¢¤Þ¤È¤á¡¦»£±Æ¡¿ÎæÎµ°ì¡Ë
µ»½Ñ¤Î¸¢Íø²½¤ËÎ±¤Þ¤é¤º
·Ð±Ä¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¡ÖÃÎºâÀïÎ¬¡×¤È¤Ï
¡½¡½³¤³°¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ·Á»ñ»º¡ÊÃÎºâ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¿Íºà¤Ê¤É¡Ë¤Î³ä¹ç¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ·Á»ñ»º¤Î³ä¹ç¤Ï7³äÄøÅÙ¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñS&P500´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÌµ·Á»ñ»º¤Î³ä¹ç¤Ï9³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü·Ð225´ë¶È¤ÎÌµ·Á»ñ»º¤Î³ä¹ç¤Ï3³äÄøÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÎºâÀïÎ¬¤¬·Ð±ÄÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÃÎºâÀïÎ¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤äÁÈ¿¥¹½Â¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä¹ß·¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÎºâÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃÎºâÀïÎ¬¤¬³°¹ñ´ë¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼å¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÎºâ¤¬·Ð±Ä¤ÎÃæ¿´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥º¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤Î»þÂå¤«¤é¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤«¤é´°Á´¤Ë¤ÏÈ´¤±ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤Ïº£¤äÀ¤³¦¤ËÂ¿¤¯¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»½Ñ¤Î»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁõ¤äÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌµ·Á¸ÇÄê»ñ»º¤Î³ä¹ç¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÈá´Ñ¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¾å¤Ï²¿¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ä»×¹Í¤«¤é·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬È´¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
