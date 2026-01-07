セリエA 25/26の第19節 サッスオーロとユベントスの試合が、1月7日04:45にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、エドアルド・イアンノーニ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、ファビオ・ミレッティ（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。サッスオーロの選手によるオウンゴールによりユベントスが先制。

39分、サッスオーロが選手交代を行う。クリスティアン・トルストベット（MF）からアリュー・ファデラ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分ユベントスが追加点。ジョナサン・デービッド（FW）のアシストからファビオ・ミレッティ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

さらに63分ユベントスが追加点。ジョナサン・デービッド（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ユベントスが0-3で勝利した。

