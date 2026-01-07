●午前中は概ね晴れますが、夕方はところどころで一時にわか雨の可能性

●最高気温は各地11度前後。夜は北風でヒンヤリ空気に

●あす8日(木)は北風の強さが増し、最高気温は7度前後の厳しい寒さ

●今週末からの3連休は再び強烈な寒波が襲来するおそれ



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きょう7日(水)6時30分現在の気温です。

昨夜もすっきりと晴れて、放射冷却の働きが非常に強くなりました。

山間部、さらに市街地でも0度を下回る厳しい寒さとなっています。

これから外に出る方は、マフラーや手袋などを準備して寒さ対策を行いましょう。





きのう6日(火)まで県内を覆っていた高気圧は、足早に東へと遠ざかっています。

一方、現在日本海にある低気圧や前線が東よりに進むことで、今夜、さらにあすにかけて日本の周辺は緩いながらも冬型の気圧配置が続く見込みです。





きょう7日(水)の山口市内の最高気温は、だいたいきのう6日(火)と同じくらいの11度にとどまる予想です。

夜は5度くらいまで気温が下がり、北風の流れ込みで空気が冷たく感じられそうです。

さらにあす8日(木)は北風の強さが増し、日中も厳しい寒さとなりそうです。あす8日(木)にかけて寒さの対策はもう一段階入念に行っていただければと思います。







午前中は概ね晴れますが、夕方からはところどころで一時にわか雨の心配があります。雨脚は強くありませんが、冷たい雨に濡れて風邪を引かないよう、これから出かける方は折り畳み傘の用意をお願いします。

またきょう7日(水)も空気が乾燥する予想です。引き続き火の取り扱いなど十分ご注意ください。





最高気温は各地11度前後。きのう6日(火)とあまり変わらず、日中は冬らしい空気の冷たさが続く予想です。





あす8日(木)は市街地でも、最高気温は7度前後にとどまる予想。山間部では雪が舞うこともあるでしょう。

また今週末からの3連休は再び強烈な寒波が襲来する予想で、一段と体に堪える寒さが続く見込みです。

寒波のピークは連休明けの来週13日(火)とみていて、市街地でもしっかりと雪が降る可能性があります。

今の内から強烈寒波への備えを入念に行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）