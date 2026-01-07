NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¡ßÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¡¡ÇòÀÐÀ»¤¬¤ª¤à¤¹¤Ó¤ËÀå¸Ý¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÄ¾Ìò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇòÀÐÀ»¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂçºåÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å7¡§57¡Á¡¿Áí¹ç¡¦Á´¹ñ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¸ÄÀË¤«¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ÎÇòÀÐÀ»
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¶Ã¤¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÈÃµµæ¿´¤Çºî¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼«ºî¥°¥ë¥á¡É¤ÎÄº¾å·èÀï¤ò¹Ô¤¦¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¥°¥ë¥á¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥×¥í¤âÀå¤ò´¬¤¯¶Ã¤¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÈÃµµæ¿´¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æºî¤ë¶Ë¾å¤Î¥á¥·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëº£²ó¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ ¡È¤ª¤à¤¹¤Ó¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¿·³ã¤ÎÊÆÇÀ²È¡¢²¬»³¤ÎÄ´Íý²Ê¤Ç³Ø¤Ö¹â¹»À¸¡¢»°½Å¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤ò³Ú¤·¤à ¥·¥ó¥×¥ë¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö¶ñ¤ò³Ú¤·¤à ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡¢2¼ïÎà¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¿³ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÂç¸¶ÀéÄá»á¡¢¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿»á¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£ÇòÀÐÀ»¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï±ü¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Ù¡ß¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
