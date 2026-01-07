¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×Â³ÊÔSP¡¡¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡ÈÂç¹¾ÀéÎ¤É÷¡É¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÑËÆ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡×¡Öº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¡Ä¡×¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ±Ç¯1·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ïº£·î4Æü¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Á11¡¦30¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡¦µÜÆ£´±¶åÏº»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦°ë»³¾½»á¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë¤«¤é2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂ¤Î¥À¥á¤ª¤ä¤¸¡ÉÂÎ°é¶µ»Õ¡¦¾®Àî»ÔÏº¡£Èà¤Î¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤Ê¸ÀÆ°¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÇû¤é¤ì¤¿ÎáÏÂ¤Î¿Í¡¹¤ËÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡£¥¿¥¤¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´°À®¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÏº¤Ï¹¥¤¤Ê»þÂå¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¤ÎÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦Ê¿¤¸¤å¤ó»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¸þºä¥¥è¥·¡Êºä¸µ°¦ÅÐ¡Ë¤Ï1987Ç¯¤Ø¡£¾®Àî½ã»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤³¤È½©ÄÅËÓ¼Â¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤Ï¸ÍÁÒÌÀÈþ¡ÊÎëÌÚ¤³¤³¤í¡Ë¤ÈÊÌ¤ì¡Ö°ìÀ¤É÷óÓ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£Ï©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡ÌÀÈþ¡Ö°ìÀ¤É÷óÓ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×
¡¡½ã»Ò¡Ö¤Í¤¨¤Í¤¨¡¢ÌøÍÕ¡ÊÉÒÏº¡Ë¤Ï¡©°¥ÀîæÆ¤Ï¡©¡×
¡¡Ä¹Ã«Í§Èþ¡ÊÊ¡¼¼è½²»¡Ë¡Ö¥»¥Ô¥¢¤ÏÇä¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Íè¤Ê¤¤¡£¤»¤¤¤¼¤¤¾¡Ëó¡Ê½£ÏÂ¡Ë¡×
¡¡¡Ö°ìÀ¤É÷óÓ¥»¥Ô¥¢¡×¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿ÃËÀÏ©¾å¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö·àÃË°ìÀ¤É÷óÓ¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡ÖÁ°Î¬¡¢Æ»¤Î¾å¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¡ÊÂè10ÏÃ¡Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¶áÆ£¿¿É§¤ËÆ´¤ì¤ë¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤Ï½ã»Ò¤Ë¥Õ¥é¤ì¡¢²Î¼ê¤ÎÂç¹¾ÀéÎ¤É÷¤Ë¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑËÆ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤¬°ìÀ¤É÷óÓ¥»¥Ô¥¢¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ææ¥ë¡¼¥Èw¡×¡Ö°ìÀ¤É÷óÓ¤È°ìÀ¤É÷óÓ¥»¥Ô¥¢¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£