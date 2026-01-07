¡ÚÉÍÅÄ¹ä»Ë¡¡²æ¤¬Æ»6¡Û¸ÞÎØ¸õÊä¤â¿äÁ¦Æþ³Ø¤â¼Âà¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤â¡Äµ¤»ý¤Á¤ÏÆ°¤«¤º
¡¡²Æì¿å»º¹â¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤«¤é¡¢Â´¶È¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢2Ç¯À¸¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤«¤é¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£1977Ç¯¡Ê¾¼52¡Ë11·î¤Ë17ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦»ß¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ø¹»¤Ï·çÀÊ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÆìÄë·ý¤Î±ï¤Ç¡¢¥×¥í¤ÏÅìµþ¤ÎÄë·ý¥¸¥à¡£½»¤à¤Î¤Ï¥¸¥à¤Î¶á¤¯¤«¡¢»Å»ö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤â¤¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Æ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Ã´Ç¤¤ÎÅÄÂ¼ÀèÀ¸¤¬°ú¤Î±¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Î»þ´ÖÃæ¤Ë¥¹¥Ã¤È¶µ¼¼¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÀ¸¤Ç¡¢¡Ö¹â¹»¤°¤é¤¤½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡£¥ª¥ì¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡£¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸õÊäÁª¼ê¤â¼Âà¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤Ç1980Ç¯¥â¥¹¥¯¥ï¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Ï¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Ë¼Âà¤Î¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢²Æì¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÜ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÈñÌÈ½ü¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤â½Ð¤¹¡£¡ÖºÇ¹â¤Î¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¡ÖÂç³Ø¡¦¸ÞÎØ¡¦ÀèÀ¸¡×¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñÂÎ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¸õÊä¼Âà¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ñÂÎ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·»2¿Í¡¢»Ð2¿Í¤âÈ¿ÂÐ¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ì¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£3Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢²ÆìÄë·ý¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìµþ¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Ë¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¥×¥íÅ¾¸þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ìÉ®½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤âÄü¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äë·ý¤ÎËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤¬²Æì¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÎKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ËÌ¶è²¦»Ò¤ÎÄë·ý¥¸¥à¤Î¹ç½É½ê¤ËÆþ¤ë¡£Â¾¤Î¥¸¥à¤«¤é¤âÇË³Ê¤Î·ÀÌó¶â¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äë·ý¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â´¶ÈÊ¸½¸¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¤ªÂê¤«¤é¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤¦À¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁª¤Ó¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æ3Ëç¡£¹ñ¸ì¤Î»þ´Ö¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Ö¸ºÎÌ¤Ç¹õÈÄ¤Î»ú¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡£Ê¢¤¬¸º¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¼«ÈÎµ¡¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ç1»þ´ÖÇº¤ó¤À¡×¡£250¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤Ç10¥¥íÁö¤ë¤«¡¢°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¿²¤ë¤«¤Ç¡¢1»þ´Ö¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¹â¹»»þÂå¤«¤é¸ºÎÌ¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Í´Ö¤É¤¦¤»°ìÅÙ¤Ï»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÃË¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤Ë¤«¤±¡¢Ì´¤ÏÂç¤¤¯»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼«Ê¬¤Û¤ÉÌ´¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤ÃË¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì´¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¯¡¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ª¡×
¡¡¡þÉÍÅÄ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë11·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¤Î65ºÐ¡£²Æì¿å»º¹â¤Ç¹â¹»ÁíÂÎ²¦¼Ô¡£Äë·ý¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢84Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¡¢85Ç¯7·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£86Ç¯7·î¤Ë¥ì¥Í¡¦¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò¾×·âÅª¤Ê½é²óKO¤ÇÇË¤ê¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï24Àï21¾¡19KO2ÇÔ1Ìµ¸ú»î¹ç¡£¸½ºß¤ÏÄë·ý¥¸¥àÂåÉ½¡£