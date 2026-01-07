新年早々、アメリカのトランプ大統領がベネズエラに軍事攻撃をしかけ、マドゥロ大統領を拘束した。

【映像】トランプ氏を刺激？マドゥロ大統領のダンス（実際の映像）

そもそもなぜトランプ大統領はこのような大規模な軍事作戦を行ったのか。ニュース番組『わたしとニュース』で国際政治学者の三牧聖子氏が背景について解説した。

■軍事作戦の正当性は？「麻薬密輸対策」は大義名分

新年の夜空をオレンジに染め上げる爆撃の雨。150機余りの米軍機が急襲し、ベネズエラのマドゥロ大統領がいる軍事基地に特殊部隊が突入したアメリカの軍事作戦。拘束された大統領夫妻は就寝中だったという。

トランプ大統領は「アメリカ軍兵士は1人も犠牲にならず、アメリカ軍の装備品も1つも失われなかった」と自画自賛する一方、ニューヨーク・タイムズによると、今回のアメリカ軍の攻撃で民間人を含む少なくとも80人が死亡し、民間施設も標的になったとして極めて深刻な軍事的侵略だとベネズエラ政府は非難しているという。

トランプ大統領は、今回の軍事作戦の正当性について「非合法な独裁者マドゥロは、膨大な量の致死性違法薬物をアメリカに密輸する強大な犯罪ネットワークの首謀者だった。何十万人ものアメリカ国民が、長年にわたり彼のせいで死亡したのである。マドゥロとその妻は、間もなく我が国の司法の力を目の当たりにし、この地で裁判にかけられることになる」と主張した。

拘束された直後の写真では、手錠だけでなく、目隠しとヘッドフォンもされているマドゥロ大統領。身柄を拘束された大統領夫妻は、その後、ニューヨークの拘置所に収容された。マドゥロ大統領は6日午前2時ごろ、連邦地裁に出廷して罪状認否などが行われたが、無実を主張している。

トランプ大統領は、麻薬密輸対策を名目に軍事作戦を実行し、作戦の正当性を強調している一方で、会見では石油利権の確保の姿勢も隠していない。

■1番の目的は石油利権だった？

三牧氏は、軍事作戦の狙いについて「トランプ政権はマドゥロ政権がアメリカに対して麻薬テロを行い、麻薬の密輸によってアメリカ社会を麻薬で汚染していると。実際に麻薬がアメリカ社会で非常に社会問題になっていて、数万単位の人が亡くなっていることは事実で、麻薬対策をしっかりしてほしいという世論もある。ただ、軍事行動でやっていいのかという問題。これはやはりいけない。さらには、麻薬を問題にするのであれば、ベネズエラよりも、例えば合成麻薬のフェンタニルであればメキシコ経由できている。コカインも1番生産しているのはコロンビア。なぜベネズエラだけがここまで敵視されるのかという点で、麻薬は少なくとも第1の理由ではないのではないか」と分析。

その上で「トランプ大統領の『ベネズエラが石油を盗んだんだ』という会見での発言が注目されている。1970年代、とりわけ1990年代から非常に進められてきた“石油の国有化”。アメリカの企業がベネズエラに入って石油利権を得ていたのに、アメリカの資本は締め出されて、それをトランプ大統領は盗んだとして、再びベネズエラの世界最大の埋蔵量3000億バレルほどの石油から利益を得ようとしている。これが1番の目的だったのではないかと言われている」と真の狙いについて説明した。

トランプ大統領の姿勢に対し、「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏は「ベネズエラにある石油が自分たちのものかのように前提として話しているだけでなく、『盗まれた』くらいのことを言っている」と驚きを示しつつ「なぜベネズエラにある石油を自分たちのものだというふうに思っているのか」と疑問を呈した。

三牧氏は、その背景に「モンロー主義」という19世紀的な考え方があると指摘する。「ラテンアメリカはアメリカの裏庭、同じ対等な国とは見ないというもの。アメリカの都合に沿って介入して、反米政権があったら親米政権にしてという“裏庭”と見る感覚がトランプ大統領にある。21世紀の大統領であるが、そうした19世紀的な感覚がある」。

これを聞いた能條氏は「本来は主権がある国と国だったらこんなことをやってはいけない。それができてしまう今の国際秩序を含めて危険だと思う」とコメントした。

（『わたしとニュース』より）