歌手・前川清が、1月6日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演し、元妻・藤圭子とのエピソードを披露。離婚後、藤から電話があり、娘・宇多田ヒカルの才能について聞かされたと打ち明けた。

【映像】藤圭子と結婚する前の前川清

番組では、前川の元妻であり、歌手 宇多田ヒカルの母である故・藤圭子とのエピソードも紹介。黒柳から「藤さんから電話がかかってきたんですって？」と聞かれた前川は、少し考えながら「（離婚後）外国に行かれたんですよね…彼女が」と回想する。

「僕もそうですけど、彼女は演歌というものを斜めから見てる…嫌とかじゃなくて。たぶん、ああいう雰囲気で歌われていても心の中にロックがあったんですよね。だからロスでやったり…」と当時を振り返りながら少しずつ言葉を紡いだ。

そして藤から電話があったのは、娘の宇多田ヒカルが「小学校に入るか入らないかくらいだったと思う」と説明。そのとき藤は「娘がちょっと違う。ちょっと雰囲気が･･･天才的なものがあると」と宇多田の稀有な才能について語っていたことを明かした。

「だから、今考えると宇多田さんて小さい頃からそういった才能（があった）」そして、藤自身も歌手として歌ってきたからこそ「自分の娘をみて感じるものがあったんじゃないかと」と前川は推察した。

そんなこともあり、宇多田がデビューした時は「ああそうか」と感じたと言い「圭子さんの、外国に行くという考えから宇多田さんがスタートなさったんでしょうね」としみじみ語った。

（『徹子の部屋』より）