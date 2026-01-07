反町＆大森＆ツダケンがまさかの“カンフーポーズ” フジ水10『ラムネモンキー』の異色キャラビジュが解禁
俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務める1月14日スタートのフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜 後10：00）の主要キャスト8人のキャラクタービジュアルが完成した。主人公たちがカンフーの型を決めるインパクト抜群の最新ビジュアルは必見。いま再び火を吹く“あの頃の情熱”があふれ出す仕上がりとなっている。
【写真】フォントが渋い！…ラムネモンキーのポスタービジュアル
今作の主人公、吉井雄太（よしい・ゆうた／通称ユン／反町）、藤巻肇（ふじまき・はじめ／通称チェン／大森）、菊原紀介（きくはら・きすけ／通称キンポー／津田）の３人は、中学生時代に映画研究部でカンフー映画の制作をしながら熱い青春を過ごした同級生。しかし、51歳となり、それぞれが人生の迷子に。37年ぶりに再会した３人が、かつての映画研究部顧問教師の謎の失踪事件を追いながら、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、題して「1988青春回収ヒューマンコメディ」だ。
新たに公開されたキャラクタービジュアルでは、先日公開したキャッチコピー「取り戻せ！あの謎と情熱に満ちた世界を」が示す世界観を、まさに体現。現代を生きる主人公３人が魅せるのは、“中学時代にお決まり”だったカンフーポーズ。雄太が大胆不敵な“酔拳”、肇がしなやかに構える“蛇拳”、紀介が鋭く切り込む“蟷螂（とうろう）拳”と、1988年のあの頃抱いていた情熱が、時を超えていま再び火を吹く―そんな瞬間を切り取ったような力強いビジュアルに仕上がった。
また、肇と紀介の背景にはカメラとカチンコが出現。そして、雄太の後ろには、メインビジュアル同様、またまた謎のUFOが降臨！現代版と1988年版の2種類のビジュアルを見比べることで、キャラクターたちが抱える“今”と“あの頃”のギャップも加わり、奥行きが一気に広がってワクワクが止まらない。
主人公３人の中学生時代の顧問教師・マチルダ（木竜麻生）、主人公３人が通う「ガンダーラ珈琲」の店員・白馬（福本莉子）のキャラクタービジュアルも一斉公開し、物語の“謎”と“情熱”がいよいよ本格的に動き出す。
そして、物語のアクセントになる主題歌を担当するのはBialystocksに決定。Bialystocksが地上波ＧＰ帯ドラマで主題歌を手がけるのは初。書き下ろした楽曲のタイトルは『Everyday』。優しさの中に力強さが宿り、まるで青春の魂の叫びを真正面から感じられるような楽曲に仕上がった。
