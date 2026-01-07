【卓球】男子ドロー 張本智和は初戦でいきなり中国の強豪と激突〈WTTチャンピオンズ ドーハ〉
◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(日本時間7日〜11日、カタール)
世界のトップ選手が出場する2026年最初のWTTチャンピオンズが7日に開幕。男子シングルスに日本からは、張本智和選手(世界ランキング4位)、松島輝空選手(8位)、戸上隼輔選手(19位)、宇田幸矢選手(25位)の4選手が出場します。
世界ランキング日本男子最上位の張本選手は昨年「WTTファイナルズ香港」を制し、初の年間王者に輝きました。第3シードで出場する今大会は、初戦でいきなり中国の強豪・向鵬選手(11位)と対戦します。
松島選手は昨年、「WTTチャンピオンズ フランクフルト」でチャンピオンズ初制覇、世界ランキングで自身初のトップ10入りを果たすなど躍進の1年となりました。今大会は初戦で地元カタールの選手と対戦します。
また、戸上選手はエジプトのアサル選手(31位)と、宇田選手はスウェーデンのシェルベリ選手(30位)と初戦を戦います。▽日本勢1回戦
張本智和 - 向鵬
松島輝空 - アブドゥルワッハーブ
戸上隼輔 - アサル
宇田幸矢 - シェルベリ