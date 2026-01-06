Image: NNormal

昨今、注目されているトレイルランニングですが、ギア系の新ブランドも次々と立ち上がっているようです。

老舗フットウェアブランドと共同開発

Image: NNormal

2022年にスタートしたスペイン発のトレイルランニングシューズブランド、NNormal（エヌノーマル）はトレイルランニング界の伝説的な存在、キリアン・ジョルネと、スペインはマヨルカ島に拠点を持つ老舗フットウェアブランドの「CAMPER(カンペール)」が共同でスタートしたブランド。

"自然をたのしみ、敬う気持ちを起こさせる本物志向と実用性"をテーマに、マヨルカ島でデザインされ、キリアン・ジョルネによってノルウェーでテストしながらものづくりをおこなっています。

Image: NNormal

そんなNNormalのデビューモデルである「Kjerag 01（ジェーラグ 01）」（税込35,200円）は、アッパー素材に、抜群の通気性と耐久性を備えたMatryx® Jacquard（マトリックス・ジャカード）を使用。

かなり強靭な素材なので、ちょっとやそっとの山岳道でもヘタれることはありません。

さまざまな環境でもパフォーマンスを発揮

Image: NNormal

ミッドソールには、トレイルランニングシューズ用に特別に設計された新世代フォームであるEExpureミッドソールを採用。高反発かつヘタレにくいという耐久性に優れたクッション材で、足の負担を軽減。そして、どんなコンディションにもグリップ力を発揮し、超粘着性と耐久性の両方を兼ね備えたVIBRAM® Megagrip（ヴィブラム® メガグリップ）のアウトソールと、トレランにおける自分のパフォマーンスを最大限に高める最先端の技術を装備しています。

Image: NNormal

実際に着用してみましたが、足が包まれるような柔らかい履き心地。そして注目はその軽さですね。とにかく歩きやすい。トレラン向けといいつつも、個人的にはデイリーユースで散歩に使用したいシューズかと。

