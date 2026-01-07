合格したにもかかわらず、学校で猛勉強するお友達 → 娘への『最高の気遣い』にホロリ

大学受験が本格化してくる秋頃。推薦入試で早くも合格が決まる生徒が出てくると、やはり焦りや不安も出てきます。これは娘の大学入試のときの心温まる感動ストーリーです。

大学入試も本格化

大学受験が本格化してくる高校3年生の秋。学校内の雰囲気も一気に受験モードになってきます。

そしてその頃から始まる熾烈な指定校推薦争い。指定校推薦に選ばれると無条件で受験しなくても合格は確実という受験方法なので、指定校推薦を狙っている子たちは必死です。

もちろんこれまでの頑張りがあってこその指定校推薦なので、誰でも簡単に勝ち取れるわけではありません。

ですが、学校の指定校推薦で早くも合格が決まる生徒が出てくると多少なりとも焦りが出てきますよね。

合格者が出始め募る不安

娘の一番の仲良しの友人Kちゃんも行きたい大学へ指定校推薦で早々に合格が決まっていました。

Kちゃんの普段の頑張りを知っているからこそ、親友の合格は物凄く嬉しくて心からお祝いしつつもやはりちょっと羨ましい気持ちになるのも本音です。

うちの娘の第一志望の大学には指定校推薦はなく、最初から一般入試まで頑張るしかない状況でした。

クラスの中でも進路が決まる子がちらほら出てくる中、何とかモチベーションを保ちつつコツコツ受験勉強に励むしかありません。