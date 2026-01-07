今回紹介するのは、Threadsに投稿されたエアコンの温風を楽しんでいた猫ちゃんの様子。心地よい暖かさに身を任せていたところ、偶然にも赤ちゃんの頭にぴったり触れてしまったそうです。投稿はThreadsにて、16万回以上表示され、たくさん注目されました。

【動画：エアコンの温風を楽しんでいた猫→近くにいた『赤ちゃん』に触れてしまい…次の瞬間、『驚きの行動』】

エアコンの温風を満喫してたら…

今回、Threadsに投稿したのは「らいママ（うめぼしの付き人/被写体/相互無償/埼玉・横浜・東京)」さん。登場したのは、エアコンの温風を満喫するのが大好きな猫ちゃんです。寒い時期になると、暖かい場所へ移動したくなるのは猫も同じ。この日、猫ちゃんは赤ちゃんと一緒に、エアコンの温風が届く位置でくつろいでいたそうです。

コロンコロンと寝転がりながら、温風を満喫していた猫ちゃん。ところが、少し体勢を変えた瞬間、近くにいた赤ちゃんの頭におでこがコツン。すると、猫ちゃんは少し驚いた様子で体勢を整え、赤ちゃんから少し離れたそうです。

もしかしたら、赤ちゃんに気を遣ってあげたのかもしれません。ちなみに赤ちゃんから少し距離をとった後、猫ちゃんは再びうねうねゴロゴロを再開したそうです。

赤ちゃんに優しい猫ちゃんに心癒された猫好き続出

エアコンの温風を満喫していたら、うっかり赤ちゃんの頭にフィットしてしまいビックリしていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「すみっこに行って邪魔にならないように再開してるのも可愛い」「うにうに仲間がかわいすぎる…」「ちゃんと避ける心遣いよ」「あわ！ごめんね！って言ってそう」などの声が多く寄せられていました。赤ちゃんと猫ちゃんの可愛いコンビに心癒された方が多かったみたいですね。

きっと、これからも赤ちゃんは心優しい猫ちゃんに見守られながら、すくすくと育っていくことでしょう。

写真・動画提供：Threadsアカウント「らいママ（うめぼしの付き人/被写体/相互無償/埼玉・横浜・東京)」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。