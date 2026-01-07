「ひと口ではおさまらない厚み」【モスバーガー】アボカド好きに届けーーッ！！「限定バーガー」

新鮮な野菜と肉の旨味がギュッと詰まったバーガーが魅力の【モスバーガー】では、11月12日より期間限定バーガーを販売中。今だけの「限定バーガー」の主役になっているのは、森のバターとも呼ばれるクリーミーな味わいが特徴の「アボカド」です。そこで今回は、アボカド好きなら見逃せない限定バーガーを紹介します。

大きめダイスカットでアボカド本来のコクを味わう

11月12日から1月下旬頃まで販売予定の「アボカドバーガー」は、ふかふかのバンズにシャキシャキのレタス・肉厚カットのトマト・ハンバーガーパティ・アボカドダイスをサンド。ハンバーガーのポイントは、新鮮なトマトやレタスのみずみずしさはもちろん、バターにも似たコク深さを味わえそうな、大きめカットのアボカドです。

アボカドの風味が引き立つオリジナルソース

アボカドバーガーには、カロリーハーフマヨネーズタイプのほかにマヨネーズベースのオリジナルワカモレ風ソースが使われています。特製ソースは、@mame48goさんいわく「コリアンダーやオレガノなどのスパイスがほんのり香る爽やか系」だそう。アボカドや野菜と一緒に食べることで「しっかり贅沢感はあるのに、とても優しい味わい」を楽しめるんだとか。

お肉もしっかり味わいたい派に！

アボカドバーガーのハンバーガーパティを2枚重ねた、肉肉しさ全開の「ダブルアボカドバーガー」。@megumiko_maniaさんが「ひと口ではおさまらない厚み。」とコメントするように、野菜とパティによる贅沢な厚みが魅力です。公式サイトにも「お肉のうまみを贅沢に味わえます。」とあるため、お肉感もしっかり味わいたい人に選んでほしい一品です。

肉感とまろやかさの絶妙なバランス

実食した@megumiko_maniaさんいわく「パンチのある一品だけど、アボカドのまろやかさがちゃんと支えてくれます」とのこと。パティ2枚のボリューム感や肉肉しい旨味を感じつつ、フレッシュな野菜のみずみずしさとアボカドのまろやかさが、重すぎない絶妙な食べ応えと満足感を叶えているようです。

アボカド好きも納得する【モスバーガー】で販売中の「限定バーガー」。販売期間は1月下旬頃を予定しているものの、売れ行き次第では予定よりも早い段階で終売を迎える店舗もありそうです。アボカドの魅力がたっぷり詰まったバーガー、ぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

