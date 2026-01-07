608万回以上視聴されているのは、子猫を救出するときの様子。困難と思われた場所からの奇跡の救出劇に、視聴者からは「子猫ちゃんが見えたとき思わず笑顔になれました」「無事でよかった」と安堵の声が寄せられています。

【動画：3メートルの深い隙間に『落下した子猫』を救出しようとした結果…608万再生された感動の瞬間】

3メートルの隙間に落ちてしまった子猫

Instagramアカウント「佐々木 幸一」さんが投稿したのは、3メートルの深い隙間に落ちてしまった子猫を救出したときの様子。子猫は少し前まで母猫ときょうだい猫と一緒にいたそうですが、深い隙間に落ちてしまい、離ればなれになってしまっていたそうです。

あまりの深さに母猫はあきらめてしまったのか、姿はなかったとのこと。そこで佐々木さんは仲間たちと救出を計画。人は入れないため、縄をくくりつけた箱を降ろして子猫に入ってもらおうと考えたそうです。

朗らかに呼び寄せる作戦に

箱を下ろしても、警戒しているのか子猫はすぐには入ってくれなかったとのこと。困った佐々木さんたちは、母猫の声マネをして誘い出す作戦に出たといいます。思わず自分たちが笑ってしまったそうですが、優しく響くその朗らかな声に惹かれるようにして子猫が箱に入ってくれたそうです！

入ってくれれば、あとはゆっくり箱を引き上げるだけ。慎重に慎重に引き上げると、無事に子猫を救出。幸いなことに子猫は元気だったそうです。佐々木さんたちは「メシ行くぞ！」と声をかけ、ミルクを飲ませてあげたとのこと。

優しい飼い主のもとへ

救出時から声をかけ続けていたからか、子猫は怯えることなくすぐに打ち解けてくれたといいます。佐々木さんは連れて帰りたい気持ちが強かったそうですが、残念ながら猫アレルギーのため難しかったとのこと。

たくさんの人に声をかけた結果、猫好きさんが飼い主に名乗りを上げてくれたそうです。今は家族みんなに愛され、あたたかいおうちで幸せいっぱいに暮らしているとのことですよ。

佐々木さんたちの愛あふれる救出劇を見た視聴者からは、「皆さんの子猫を思う気持ちが伝わります」「必ず恩返しありますよ」などのコメントも。子猫は命の恩人たちを決して忘れることはないでしょう！

Instagramアカウント「佐々木 幸一」さんは、子猫を救出する前後の様子も投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「佐々木 幸一」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。