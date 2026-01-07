チュート徳井×桃月なしこＷ主演、異色のお仕事ドラマ『令和に官能小説作ってます』今夜スタート
徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演するドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪／毎週水曜24時）の第1話が7日の今夜放送される。
【写真】桃月なしこ、かわいい男装コスにリクスー姿も！ “美麗ショット”まとめ
本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案とした、ちょっとみだらで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。徳井は編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役。桃月は、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。
■第1話あらすじ
大泉ましろは、弁護士である母・道代（遼河はるひ）の希望に応えるべく法律事務所で働きながら弁護士を目指していたが、挫折。
大好きな漫画の編集者になるべく転職活動を始める。大手出版社を目指すも連戦連敗で「出版社ならどこでもいい！」と考えたましろが入社したのは、成人向け書籍を専門に扱う「フランス出版」だった。そしてましろは「官能小説編集部」に配属されることに。
入社初日、ましろは編集長の玉川丈治と編集者の渡瀬美帆（高畑遊）、石神井健人（九十九黄助）が淫美な言葉を連呼しながら、大御所作家・古田剣（星田英利）の新刊タイトルを議論し合う姿を目にする。初めて知る官能小説の世界に圧倒されたましろは蝋人形のように固まってしまうが、意を決し古田の新作を読み進めてみる…。
ドラマ『令和に官能小説作ってます』は、テレビ大阪にて毎週水曜24時放送。
※高畑遊の「高」は正確には「はしごだか」
【写真】桃月なしこ、かわいい男装コスにリクスー姿も！ “美麗ショット”まとめ
本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます フランス書院編集部物語』（著：さとうユーキ、原案：フランス書院編集部）を原案とした、ちょっとみだらで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマ。徳井は編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治役。桃月は、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。
大泉ましろは、弁護士である母・道代（遼河はるひ）の希望に応えるべく法律事務所で働きながら弁護士を目指していたが、挫折。
大好きな漫画の編集者になるべく転職活動を始める。大手出版社を目指すも連戦連敗で「出版社ならどこでもいい！」と考えたましろが入社したのは、成人向け書籍を専門に扱う「フランス出版」だった。そしてましろは「官能小説編集部」に配属されることに。
入社初日、ましろは編集長の玉川丈治と編集者の渡瀬美帆（高畑遊）、石神井健人（九十九黄助）が淫美な言葉を連呼しながら、大御所作家・古田剣（星田英利）の新刊タイトルを議論し合う姿を目にする。初めて知る官能小説の世界に圧倒されたましろは蝋人形のように固まってしまうが、意を決し古田の新作を読み進めてみる…。
ドラマ『令和に官能小説作ってます』は、テレビ大阪にて毎週水曜24時放送。
※高畑遊の「高」は正確には「はしごだか」