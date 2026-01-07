菊池風磨主演×加藤浩次監督の新感覚ヒーロードラマ『こちら予備自衛英雄補?!』今夜スタート
菊池風磨が主演するドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）の第1話が7日の今夜放送される。
【写真】のんがおよそ12年半ぶりに地上波連続ドラマにレギュラー出演
本作は加藤浩次が原作・監督を務め、左子光晴（ヨーロッパ企画）と共同で脚本も手掛ける新感覚ヒーロードラマ。防衛省から秘密裏に呼び出されるフリーターのナガレを菊池が演じるほか、のんや森永悠希、戸次重幸、六角精児らが出演。主題歌をサカナクションが担当し、メンバーの山口一郎が劇中音楽のプロデュースも行う。
■第1話あらすじ
2000年代初頭、超人的な能力を持つ「ヒーロー」が世界を席巻。国内では「ヒーロー＝戦力」という見解が支配的になった。憲法により戦力を保持できない日本には、ヒーローが現在もいない。
そんな中、ある理由のせいで嘘をつかないと決めて生きてきたフリーターのナガレは、周りに溶け込めず、どん底生活を送っていた。ある日、ナガレは防衛省から極秘で招集される。
そこには会社員のサエ（のん）、大学生のチュータ（森永）、トラック運転手のユタニ（後藤剛範）、女子高生のサピピ（小宮山莉渚）、老婆のフジワラ（丘みつ子）、研究員のミズノ（戸次）の姿があった。実は集められた7人全員が“とある能力”を秘めていた…。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて毎週水曜24時24分放送。
