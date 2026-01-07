歌手の前川清が、６日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。２０１３年に亡くなった元妻・藤圭子さんとの思い出や、その娘の歌手・宇多田ヒカルについて語った。

司会の黒柳徹子から「（藤さんの）お嬢さんの宇多田ヒカルさんが、テレビ番組で会ってみたい人は前川清さんておっしゃったのは聞いた？」と問われ、「びっくりしましたね。ちょうどそのとき、テレビ見てたんですよ」と明かした。

宇多田は２０２３年８月のフジテレビ系「まつもｔｏなかい」に出演し、「前川清さんにお会いしてみたかったんですけど。母親の昔、結婚していた人。すぐ離婚しちゃたんですけど。面白いかなと思って」と話し、話題となった。

それを見ていたという前川は「誰かに伝えたいですよね。オレ１人でしたから。えっ！？て振り向いても誰もいませんし。え？オレだよという」と当時の状況を回顧。

「それで話題になったみたいで、聞かれて、私ももちろん会いたいですと。それは話題にならず。オレも会いたかったんだけどな〜みたいな」と明かし、「（自分が生まれる）それ以前というのを、どういう母親でどんなあれだったのか、なんとなく知りたい部分もおありになったんじゃないか」と宇多田の胸中を推察した。

その後も宇多田とは「会ってません。お会いできてません」と話し、「私は会いたいですね。いろんなことをね。（藤さんを）ジュンペイって呼んでたんだよとか。しゃべってない２人のこともありますし、そういったことを話して」と対面を熱望。

黒柳が「これをお聞きになったならば、宇多田さんは即あなたに電話して連絡とってほしい？」とたずねると、前川は「徹子の部屋に２人で出てみたいですね。語りたいですね」とノリノリ。黒柳も「いいですね。出て頂きましょう」と楽しみにしていた。宇多田の母で歌手だった藤さんは、デビュー３年目の１９歳で歌手の前川と結婚したが、わずか１年で離婚した。