第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が７日、来年の第１０３回大会に向けて始動した。激闘から４日、午前５時４５分に東京・町田市の選手寮から走って５分の公園に集合。この日の町田市の日の出時間は午前６時５２分。気温３度。まだ、夜空に星が瞬く中、朝練習がスタート。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日ら４年生も参加。主将でもある黒田朝日は「また、１年が新しく始まりました。今週末に試合がある人はそれに合わせてやっていきましょう」と呼びかけた。

全員でストレッチ、体幹トレーニングを行った後、箱根駅伝に出場した１０人は各自で調整。それ以外の選手は設定されたコースを各自のペースで約１０キロ走った。原晋監督（５８）はコースに立ち、鋭い目つきで選手の動きを観察した。

２日と３日に箱根路で全力で戦った後、３日夜に選手寮で祝宴。青学大駅伝チームの選手寮で飲酒できるのは１年に１度。勝っても負けても箱根駅伝復路が終わった１月３日の夜だけだ。原監督、妻で寮母の美穂さん（５８）をはじめコーチ陣と２０歳以上の選手はアルコール類を、２０歳未満の選手はスポーツドリンクを飲みながら、箱根駅伝と、箱根駅伝に向けて取り組んだ１年間を夜更けまで語り合った。

大会翌日の４日は、原監督、黒田朝日ら優勝メンバーは日本テレビ、ＴＢＳの番組に出演。５日、６日はチームの集合はなく、各自で練習や調整を行った。地球社会共生学部の教授でもある原監督は「５、６日はもう授業がありますからね。６日は私も授業をしましたよ」と話した。

３日間だけ、心身をリフレッシュした後、７日からは通常通りに午前５時に起床し、午前５時４５分から朝練習。４年生も引き継ぎなどため、２月上旬まで選手寮に残り、同じ生活を送る。原監督は「これが我々の日常です。また、日常が始まりました」とテレビ番組で見せる明るい表情とは対照的に淡々と話した。

箱根駅伝出場を目指して練習を積んできたが、惜しくもメンバーから外れた選手らは大舞台から８日後に行われる東京ニューイヤーハーフマラソン（１１日、東京・北区）に「箱根駅伝１１区」として出場する。９、１０区の補欠で出番がなかった中村海斗（３年）は「そこでしっかり走って、来年の箱根駅伝は必ず出場します」と意欲的に話す。

節目の１０度目の優勝を目指す第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に向けて、青学大は粛々と走り始めた。（竹内 達朗）