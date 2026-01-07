7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT」が6日、東京・日本青年館ホールで、初のショーケース「TAGRIGHT showcase −REVEAL as 1−」（7〜10日、同所）のプレスコールを行った。

24年放送のオーディション番組「timelesz project −AUDITION−」（タイプロ）で候補生として人気を集めた西山智樹（25）と前田大輔（25）が、自ら仲間を探す「TAG SEARCH」プロジェクトを経て昨年末、新メンバー5人が決定。プレデビュー曲「FOREVER BLUE」を披露した。

新顔は実力派がそろった。「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」で最終13位を記録した小林大悟（23）は「僕たちだけが表現できるパフォーマンスや情熱をお届けしたい」。韓国アイドル「TFN」に在籍していた今井魁里（22）は「ファンの方々に少しでも幸せを届けられるように頑張る」と意気込んだ。「FOREVER BLUE」の作詞作曲にも参加した西山は、timeleszと「いつか同じステージに立てるように背中を追っていきたい」と見据えた。【鎌田良美】