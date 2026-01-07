「いつも、考えすぎて損してばかり!!」

日本人は礼儀正しくて、とても優秀……なのに、日々必要以上に思い悩んでいないだろうか？

「“究極の合理思考”を身につければ、もっと楽しくラクになる」――。数十億規模の案件に関わり、インド人部下オペレーションを経験したインド麦茶氏は、「常に自分中心」「短期志向」「無計画で今を生きている」ように見える彼らに「日本人が幸せを謳歌するための“ヒント”」を見出したという。

新刊『インド人は悩まない』では、人口14億・上位1％が富の40％以上を所有する超競争・過密・格差社会を生き抜く人々の「規格外の行動力」と「抜け目なさ」の秘密を紹介している。今回はその魅力の中から一部をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

インド人は時間を守らない

『走れメロス』の中で、メロスの帰りを信じるセリヌンティウスは、メロスの言葉を信じて自分の命を危険にさらし、最後にはその美しい友情と信頼が王の心をも動かすという素晴らしい物語である。

インドで、『走れメロス』が通用するだろうか。この地でインド民と生活し、仕事をしている私としては、インド版メロスが言う「時間通りに帰ってきます」という約束に命をささげることなど到底できやしない。仮に戻ってきたとしても、だいぶ遅れて到着し、長々と言い訳を垂れて、結局私とインド版メロスは王の逆鱗に触れて両者とも打ち首になるだろう。

日本では「人を信じる」が美徳

この物語が中学校の教科書で紹介されるという点から見ても、日本では人を信じるということが高い美徳として評価されていることが分かる。

人を信じた結果それが自分の不利益を被ったとしても、信じた行為のほうが高く評価されるという物語が多々ある。かの少年ジャンプのテーマは、「友情・努力・勝利」であり、友情の中にはまさに友を信じる姿が描かれ、幼い少年の中にその重要さが植え付けられていく。

さて、現実社会に目を向けると、私たちを取り巻く状況はなかなか厳しい。老人をターゲットにした特殊詐欺（通称オレオレ詐欺）は、人を信じる心や心配する心に付け込んだ卑劣な犯罪だ。

そんな明らかな犯罪行為以外にも、あなたの知らないところで、あなたは信じた相手にいいように付け込まれているかもしれない。勤め先、学校、携帯電話や光熱費の契約、保険、不動産や自家用車の購入、様々なところであなたからうまいこと収奪しようとする仕組みが網を張っている。人を信じてこれらにいちいち捕まっていたら、どんなに努力をしても一向に幸せになれない。

「健全に疑う心」が幸せのカギ

そうは言っても、むやみに人を疑っていたら疲れ切ってしまう。どのような観点で疑うのがちょうどいいのか、謂わば「健全な猜疑心」の使い方や方法論が日本人にも必要である。幸か不幸か、大体の人が真っ当かつ正直に生活をしている日本では、練習環境がかなり不足している。そのため、巧妙にあなたから何かを収奪しようとする相手に対する疑い方というものを学ぶ機会が得られず、いざ人生の大事な場面において大きな収奪の被害にあったり、いい人が損をし続けたりする。

対するインドは、一歩油断すれば一瞬で相手に絡めとられてしまう厳しい世界だ。収奪の罠がいたるところにあり、未成熟な社会も相まって、相手が意図的でなくともあなたに被害が及ぶようなアクシデントが往々にして発生する。それらに対応していくなかで収奪のパターンも徐々に分かってくる。

本書の目的は、現代日本人の悩みへの特効薬として、こんな日常を繰り広げるインド民の暮らしと思想を見つめ、「ひたすら自分のために人生を生きる“幸せな合理思考”」の習慣（以後『習慣』）を読者の皆さんに身につけてもらうことである。「自分のため」を追求することが異常に苦手な現代の日本人にとって、インド民の驚くべき思考習慣を知ることは一種のショック療法的に作用するだろう。

