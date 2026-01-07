「構想力・イノベーション講座」（運営Aoba-BBT）の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』（ダイヤモンド社）は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか？ 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。

なぜ、こんなに勉強しているのに評価されないのか？

生成AIの最新モデルに詳しく、業界ニュースも欠かさずチェックしている。新しいツールが出ればすぐに試し、知識量では周囲よりも一歩先を行っている。それでも、なぜか仕事の評価には結びつかない。

あなたの職場にも、そんな人はいないでしょうか。

こうした状況が生まれるのは、能力不足ではなく、学びの向きが組織の中で噛み合っていないからです。

学校で評価された「勉強」と、

会社で評価される「成果」は別物

多くの場合、こうした人たちは学生時代、成績優秀だった傾向にあります。知識を正確に覚え、理解し、問われたことに的確に答える。その力は、学校では正当に評価されてきました。

しかし、会社では評価の仕組みが根本的に異なります。

問われるのは、「どれだけ知っているか」ではなく、「その知識で何を生み出したか」です。

情報や知識は、それ自体では成果になりません。

目的に沿って選ばれ、使われ、具体的なアウトプットに変換されて初めて、価値を持ちます。

この前提を置き換えないまま勉強を続けると、努力は蓄積されても、成果には変わらないままになってしまいます。

情報収集が「目的」を失った瞬間、

努力は空回りする

一生懸命勉強しているのに報われない人に共通しているのは、「何のために知るのか」という目的が曖昧なまま、学び続けてしまっている点です。

モデルの違い、プロンプトの工夫、新機能のアップデート。追いかけようと思えば、いくらでも追いかけられます。

しかし、それらが、

「いま、このチームで決めるべき何に使うのか」

「この判断をどう変えるのか」

と接続されていないと、学びはアウトプットに変換されません。

目的が定まっていない状態で情報を集めても、仕事の成果には結びつかないのです。

生成AI時代は、情報そのものの価値が下がっています。なぜなら、情報は誰でも簡単に手に入るからです。だからこそ、「何を学ぶか」よりも「なぜ、それを学ぶのか」が決定的に重要になっています。

生成AI時代に「報われる学び」とは何か

目的が定まっているからこそ、学びが取捨選択され、アウトプットに変わります。

同じ量を学んでいても、「知識のコレクター」に留まるか「意思決定を前に進める人」になるかは、努力量ではなく、学びの設計です。

学びとは、本来、成果を生むための手段です。

目的を持って学ぶことで初めて、知識は確実に価値に変わっていきます。

坂田幸樹（さかた・こうき）

IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士（MBA）。ITストラテジスト。

大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング（現フォーティエンスコンサルティング）に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援（事業計画立案・実行、M＆A、資金調達など）に従事。

その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。

退任後、経営共創基盤（IGPI）に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。

単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』（共にダイヤモンド社）がある。