関東地方は晴れて空気の乾燥した状態が続いていて、東京ではきのう、今シーズン初めて湿度が10％台まで下がりました。ただ、きょうは少し空気が潤いそうです。というのも、関東の南の海上に小さな低気圧が発生しています。この“南岸低気圧”の影響で、関東地方では、雪や雨が降るところがありそうです。雪や雨は千葉県など沿岸部が中心となりそうですが、雨雲や雪雲が流れ込み、東京都心でもにわか雨が降ったり、雪がちらついたりする可能性があります。ただ、雪が降っても積もる心配はないでしょう。

午後には雪や雨はやんでくる見込みです。夕方になると、今度は日本海側に雪雲や雨雲がかかってきます。日本海にある前線を伴った低気圧によるもので、前線が通過する際、雪や雨の降り方が強まるおそれがあります。特に北海道や東北、北陸で大雪に注意が必要です。そのほかの地域も、午前は全国的に雲が広がりやすいでしょう。太平洋側は午後天気が回復に向かい、日差しが戻ってくる見込みです。

きょうの各地の予想最高気温は、

札幌:2℃ 釧路:1℃

青森:5℃ 盛岡:2℃

仙台:8℃ 新潟:9℃

長野:6℃ 金沢:10℃

名古屋:10℃ 東京:8℃

大阪:11℃ 岡山:12℃

広島:13℃ 松江:11℃

高知:15℃ 福岡:12℃

鹿児島:15℃ 那覇:17℃

となっています。

全国的に見ると、きのうより気温の高いところが多く、青森はきのうと比べて8℃も高くなるでしょう。ただ、東京はきのうより3℃下がって最高気温8℃の予想。日差しが少ないので気温が上がらず、真冬の寒さとなりそうです。暖かくしてお出かけください。

あすは雪の範囲が広がって、山陰など西日本の日本海側でも雪となるでしょう。夜になると雪の範囲は再び狭くなり、あさって（金）の朝には広い範囲で雪がおさまる見込みです。

この先も、日本海側は雪や雨の日が続くでしょう。特に次の3連休は、強い寒気の影響で日本海側は大雪となるおそれがあります。一方、太平洋側は晴れて空気の乾燥した状態が続きそうです。

きょうは関東地方でも冷たい雨や雪となる可能性があります。気温も上がらず寒くなりますので、七草がゆを食べて暖まりましょう！