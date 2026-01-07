大腸全摘でも食への情熱は止まらない！ 糖質制限×倹約×健康が叶う、読むと笑顔になる料理漫画【書評】
人生には思いがけない制約が訪れる。好きなものが食べられなくなる。やりたいことができなくなる。落ち込んでいいし、諦めたくもなる。でも、その状況を楽しむ方法が見つかったら新しい扉が開くかもしれない。
『腸はなくとも食欲はある!』（島袋全優/竹書房）の主人公は、マンガ家の島袋全優さん。「食べること」が何よりの趣味だった彼女は、潰瘍性大腸炎により大腸を全摘し、糖質制限が必須の生活となった。それでも全優さんは立ち止まらない。むしろ全速力で“食”の探求に突き進んでいく。「貯金して一軒家を買う」という目標を掲げ、倹約しながら自分の身体に合った食事を工夫して楽しむ日々を描いたギャグエッセイ漫画である。
本作の魅力は、レシピの実用性だけではない。限られた予算の中で試行錯誤する姿、新しい料理に挑戦してテンションが上がる姿、そして何より美味しいものを食べて幸せそうにしている姿から、楽しむ力そのものが伝わってくる。シリアスなテーマを扱いながらも、決して重くならない。全優さんの明るいキャラクターとユーモアたっぷりの語り口が、「制限があっても人生は楽しめる」というメッセージを自然に届けてくれる。
疲れたとき、制約に縛られていると感じるとき、ぜひこの一冊を手に取ってほしい。笑って、ほっこりして、前を向く勇気をもらえる。読後は思わず台所に立ちたくなる、そんな温かな元気をくれる作品だ。
文＝ネゴト / くるみ