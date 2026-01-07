OSAJI×Minimalが贈る♡香りと味わいのショコラコレクション2026

香りと味わい、そのどちらも大切にしたい大人のバレンタインにぴったりのニュースが到着。敏感肌ブランドOSAJIと、日本発のスペシャルティチョコレート専門店Minimalが再びタッグを組み、数量限定の「オサジ×Minimalショコラコレクション2026」を発売します。チョコレートから着想を得た香りと、素材を活かしたBeantoBarチョコレートが織りなす、五感を満たす特別なセット。自分を慈しむ時間にも、大切な人への想いを伝える贈り物にもおすすめです♡

香りで楽しむショコラ体験

セットの主役となるのは「オサジオードトワレCacao〈カカオ〉2026」。内容量45mLで、ほろ苦いチョコレートを軸に、ベルガモットやライム、ペパーミントの爽やかさが重なります。

ミドルにはチョコレートとローストナッツ、カモミールローマンが広がり、ベースにはカカオニブとバニラの余韻。甘さの中に透明感を感じる香りは、日常にそっと寄り添う一本です。

味わいを極めた限定チョコ

コラボレーション限定の「板チョコレート／タンザニア70%」は、カカオと砂糖のみを使用したMinimalならではの一枚。

“りんごのジャムクッキー”を思わせる風味が特長で、低温浅煎り焙煎によって果実味と凝縮感のある甘みを引き出しています。

ペアリングには温かい和紅茶がおすすめ。チョコレートの後に紅茶を含むことで、爽やかな香りとまろやかな甘さがより際立ちます。

数量限定の特別なセット

「オサジ×Minimalショコラコレクション2026」は、オードトワレと板チョコレート、特別ボックスがセットになり、価格は8,800円（税込）。

2026年1月21日（水）より銀座三越POPUPで先行発売、1月28日（水）からOSAJI直営店舗と公式オンラインショップで数量限定販売です。※2026年1月21日（水）より予約受付開始。

心に残るバレンタインギフト

香りと味わいが響き合う、OSAJIとMinimalならではのショコラコレクション。丁寧に作られたチョコレートと、感性に寄り添うフレグランスは、特別な時間をより深く印象づけてくれます。

大切な人へのギフトにはもちろん、自分自身を労わるご褒美としても選びたい逸品。この冬だけの限定体験を、ぜひ楽しんでみて♪