タレント関根勤（72）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気芸人が後輩芸人に殴りかかった衝撃エピソードを暴露した。

今回の動画で関根は、お笑いコンビ、アンタッチャブルの山崎弘也をめぐるいくつかの過去エピソードを披露するなどして盛り上げた。

その1つとして、山崎が、所属事務所の先輩であるアンジャッシュ児嶋一哉から殴り掛かられた、かつてのエピソードを明かした。

関根は「これは有名な話なんですけど、アンジャッシュの児嶋君が（山崎の）事務所の先輩なんですよ。それで、（ステージの）エンディングで児嶋君が最後に何か言ったらウケなかったんで、ザキヤマ君が“からの〜？”とか“それで〜？”とか（を連発していじって児嶋を）追い込んで追い込んで、（児嶋を）スベリ倒させて。で、幕が下りたら、（児嶋が山崎のところに）バーッて来て、殴りかかってきたんですよ。“この野郎！”って言って。で、（アンタッチャブルの）柴田君は止めたのかな、それを」と話した。

そして、その顛末として「それで（山崎がその後、児嶋の）楽屋に行って謝りに行ったら、ザキヤマ君も怖かったらしいんですよ。で（山崎は）震えてたんだけど、児嶋君も人を殴ったことがなかったので震えてたっていう…タバコが。“い、いい加減にしろよ…”って」と続け、笑いを誘っていた。