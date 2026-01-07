どこへでもラクに羽織れる！毎日使える2.5層レインジャケット【ザ・ノース・フェイス】をAmazonで発見‼
視界を妨げないフード設計。動きやすさと防水性を両立した一枚【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、パックに常備できる防水シェルとしてはもちろん、ウインドシェルとしても幅広く活用できる2.5層構造の軽量レインジャケット。ワンハンドアジャスター対応のフードをアップデートし、片手で素早く調整できる操作性と、視界を妨げにくい立体的な形状を両立している。フィット感を高めながら、アウトドアでの動きやすさを損なわない設計が特徴。
素材には、環境負荷の少ない植物由来ナイロンを一部使用した「HYVENT Biobased Nylon Clear-D」を採用。ビーズ加工を施した透明ラミネートフィルムは肌触りがよく、汗をかいてもべとつきにくい快適性を実現している。フロントには止水ファスナーを使用し、防水性を確保しながら軽量性も追求。突然の雨にも対応できる頼もしさを備えている。
両脇にはファスナー付きポケットを配置し、小物の収納に便利。袖口は調整しやすい面ファスナー仕様で、風の侵入を防ぎつつフィット感を調整できる。裾にはドローコードを内側ゴムに収納できる構造を採用し、すっきりとしたシルエットを保ちながら調整が可能。襟元にはファスナーガードを備え、肌当たりの優しさにも配慮している。
付属のスタッフサックにコンパクトに収納できるため、携行性にも優れ、アウトドアからデイリーユースまで幅広いシーンで活躍する。日常のコーディネートにも取り入れやすいシンプルなデザインで、軽快さと機能性を兼ね備えた万能レインジャケット。
