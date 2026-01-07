厚生労働省の「患者調査の概況」によると、2023年に糖尿病で治療を受けていた患者総数は552万3,000人だったそうです。日本の深刻な健康課題である糖尿病について、国際医療福祉大学医学部教授で糖尿病専門医の坂本昌也先生は「“ちょっと血糖値が高い”という現象は、みなさんが考えているよりリスクが高い」と語ります。そこで今回は、坂本教授の著書『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』より一部引用、再編集してお届けします。

自覚症状がないまま放置される危ない病気が糖尿病

発症まで15年!? 軽い考えが事態を悪くする

糖尿病が手ごわいのは、境界型の段階を含め、発症までに10年から15年という長い時間をかけて進行するのに、その間ほとんど自覚症状があらわれないことです。血糖値が少しずつ高くなっていても体調に変化はなく、健診で「血糖値が高めですね」と言われても軽く受け流してしまう人が多いのが現実です。

実際の診療でも、境界型といわれる段階で病院を受診しても、「運動を頑張りましょう」「栄養指導を受けてください」と言われて終わってしまうことがよくあります。精密検査で75ｇ経口ブドウ糖負荷試験（ＯＧＴＴ）の検査を受けて境界型が確認できても、「もっと悪くなったら来てください」と言われることもよくあります。

治療の対象になるのは糖尿病と診断されてから。境界型の人たちは本来なら対策を練るべき大事な時期にもかかわらず、責任を持って継続的に診る医師が極めて少ないのが現状なのです。

これが、「クリニカルイナーシャ」と呼ばれる、医療現場における治療の先送りです。医師も患者も糖尿病が進行していることを頭では理解していても、治療が後回しになってしまっていることがあるのです。

患者が「薬はまだ飲みたくない」と言えば、医師も強く勧めにくい。忙しい外来では１人に割ける時間は数分程度しかなく、食事や運動の具体的なアドバイスをする余裕も限られています。

先送りが生む大きなリスク

糖尿病患者は日本で１０００万人以上いますが、専門医は５０００人程度しかおらず、１人の医師が非常に多くの患者を診ざるを得ないという事情もあります。そのため「とりあえず様子を見ましょう」となりやすいのです。

先送りは大きなリスクを生みます。血糖値が少し高くなった段階でしっかり対策をとれば、半年から１年でヘモグロビンＡ１ｃを７％未満に下げ、その状態を５年維持できれば、その後の経過は大きく変わるといわれています。



『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』（著：坂本昌也／あさ出版）

しかし現実には、患者の通院が続かなかったり、生活習慣の改善が不十分なまま時間が過ぎてしまい、気づけばβ細胞の機能が失われ、取り返しがつかなくなる。治療の遅れは、それ自体が合併症のリスクを高めることにもなるのです。

糖尿病の怖さは、病気の進行そのものよりも、「気づかれないまま放置される時間」が長いことにあります。だからこそ患者は、「症状がなくても進んでいる」という事実を理解し、境界型の段階から本気で取り組む必要があります。

ものすごく悪い糖尿病とそうでもない糖尿病の違い

年齢によって異なる治療のゴール

糖尿病という病気を統計で見てみると、高齢者に多いという数字が必ず目に入ります。厚生労働省の調査でも、70代以上では３人に１人が糖尿病またはその予備軍とされています。

こう聞くと「糖尿病は高齢者の病気」という印象を抱きやすいのですが、実はそれらの情報やデータはしっかり読み解く必要があります。

糖尿病の患者数が高齢者に偏って見えるのは、高齢になってから新しく糖尿病になる人がとても多いからではありません。実際には、もっと若い時期に糖尿病を発症した人が、その後もずっと糖尿病を抱えたまま年を重ね、高齢に達しているのです。

一方で40代や50代で発症した人は、心筋梗塞や脳梗塞、腎不全といった重い合併症を起こし、命を落とすリスクが高いため、高齢まで生き延びられないケースが少なくありません。

つまり「高齢者に多い」という統計の裏には、若い時期に発症した人は長く生きられない厳しい現実が隠れているのです。

こうした視点から考えると、糖尿病は発症した年齢によって意味合いがまったく変わってきます。

わたしは、30〜50代で発症する糖尿病を「ものすごく悪い糖尿病」と呼んでいます。

この世代は、まだまだ人生が長く、糖尿病による血管へのダメージが長期間にわたって積み重なり、心臓や腎臓、脳といった大切な臓器にも深刻なダメージを与えます。その結果、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な合併症に襲われ、働き盛りの年代にもかかわらず命を縮めてしまうことも珍しくありません。

ご本人の健康が脅かされるだけでなく、家庭や社会に与える影響も大きくなるのがこの年代の糖尿病です。さらにいえば、高血圧・脂質異常症の合併や家族の発症歴がある方の場合、もっとも注意が必要です。

一方で、70代、80代になってから発症する糖尿病は、「そうでもない糖尿病」と呼んでいます。年齢を重ねてからの発症は、ガンの合併がなければ糖尿病の進行による合併症があらわれるよりも先に寿命が訪れることが多く、重大な合併症を抱えるリスクが小さいからです。

高齢者の糖尿病治療が目指すこと

さらに高齢者にとっては、血糖値を下げすぎること自体がかえって危険につながることもあります。

血糖値が低くなりすぎると、ふらつきや転倒、骨折、意識障害といったトラブルが起こり、むしろ生活の安全が脅かされるからです。

そのため高齢者の糖尿病治療は、若い世代のように「血糖値をできるだけ正常に近づける」ことを目指すのではなく、「安全に生活できる範囲で保つ」ことを優先します。血糖値管理をあえて厳格にしすぎず、高血圧や脂質異常症などほかの病気の治療を主に行うことが多いのです。

つまり治療のゴール自体が、若い世代と高齢者とではまったく異なるのです。

ただし、「そうでもない糖尿病」だからといって、放置していいわけではありません。高齢者でも血糖コントロールが極端に悪ければ、感染症や脱水、認知機能の低下などのリスクが高まり、生活の質が大きく損なわれます。

高齢であってもムリのない範囲で血糖を安定させる工夫は欠かせません。

あくまで「厳しすぎる管理は不要」というだけであって、適切な見守りと調整が必要です。

糖尿病は、若い世代で発症すればするほど合併症のリスクが高くなります。血糖値が少し高い状態を放置すれば、その後の人生の長い年月を合併症の影に怯えながら過ごさなければならなくなります。

逆に高齢になってからの糖尿病は、それほど恐れることはありません。できる限り長く安定した日常を送れるように、血糖値に少しだけ気を配るようにしましょう。

※本稿は、『世界中の研究結果を調べてわかった!糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）の一部を再編集したものです。