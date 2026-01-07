既婚の男性職員と市長がホテルに複数回行っていた問題に端を発する群馬県の前橋市長選が５日告示され、再選を目指す前市長と４新人による論戦が始まった。

問題を受けて辞職した前市長の市政運営の評価と継続の是非が、最大の争点となる。投開票は１２日。

立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、元みどり市議の海老根篤氏（７８）、元前橋市議の店橋世津子氏（６４）、再選を目指す小川晶氏（４３）、弁護士の丸山彬氏（４０）、農業の高橋聡哉氏（６６）の計５人。

海老根氏は選挙ポスターを貼り、支持を訴える。

店橋氏は、西片貝町の選挙事務所で支援者らを前に決意表明をした。遊説では市内のほぼ全域を回り、県庁前では、推薦を受ける共産党の衆院議員の塩川鉄也国会対策委員長も応援に駆けつけた。

小川氏は大友町の選挙事務所で出発式を開き、支援者らに決意を述べた。この日は対話を通じて市民の声を聴く姿勢を重視し、東、粕川、宮城の３地区を中心に有権者と握手しながら支持を訴えた。

丸山氏は鼻毛石町の農協支所で第一声。地域の課題解決を訴えた。自民党国会議員も出席した出陣式で支援市議団の小曽根英明団長が「市長と議会がしっかりしなければ失墜した前橋は取り戻せない」と述べた。

高橋氏は選挙公報での周知に努めるという。

１２日は市内９６か所で投票が行われる。４日現在の選挙人名簿登録者数は２７万３０１８人。