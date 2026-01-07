青木さやか、友人＆高校生の娘と「食べる旅！」 熱海＆箱根旅行ショット公開
タレントの青木さやか（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。高校1年生の長女（15）らと旅行を満喫する写真を公開した。
【写真】「娘と友人と 食べる旅！」熱海＆箱根旅行を満喫する青木さやか
青木は「熱海箱根一泊二日 娘と友人と食べる旅！」とのコメントとともに、美術館や豪華な食事などを3人で楽しんでいる光景を多数アップした。
この投稿にファンからは「いいなー 楽しめて良かったです 画像越しに伝わってきましたよ」などのコメントが寄せられている。
青木は2007年10月に一般男性と結婚。10年3月に第1子となる女児が誕生するも、12年3月に「生活環境や考え方の相違が、努力では埋まらないものだった」と離婚を発表した。
