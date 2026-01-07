今日7日の関東は、昼頃にかけて千葉県や茨城県を中心に所々で雪や雨。日中は気温が上がらず、8℃前後と真冬のような寒さに。路面の凍結などにご注意を。

昼頃まで冷たい雨・雪

今朝(7日)の関東地方は沿岸部を中心に雲が広がり、所々で雪が降っています。局地的な雪ですが、気温が低いため、特に朝の通勤通学の時間帯は路面の凍結などにご注意ください。



このあと関東沖に低気圧が発生し、昼頃にかけては千葉県や茨城県を中心に雨雲や雪雲がかかるでしょう。東京都内でも雪のちらつく時間がありそうです。ただ、雪が降る時間は短く、積もることはないでしょう。

最高気温は8℃前後 昨日6日より寒い

今日7日の最高気温は8℃前後の所が多く、昨日6日より2℃〜3℃ほど低くなるでしょう。関東は昼間も真冬のような寒さです。



東京都心の午前6時の気温は3.5℃でした。昼頃からは日差しが届いて、ようやく気温が上がるでしょう。それでも午後3時に8℃と、空気が冷たいままです。風は弱くても、北よりの風。実際の気温よりも寒く感じられるため、ダウンジャケットに手袋など、万全の寒さ対策をしてください。

路面の凍結 注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので凍結しやすくなります。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったままブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってからアクセルを踏みましょう。

(4)日陰はいったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は十分にお気をつけください。