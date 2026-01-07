米１０年債利回り上昇 株高やドイツ債利回り上昇がサポート＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 株高やドイツ債利回り上昇がサポート＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.459（+0.008）

米10年債 4.163（+0.002）

米30年債 4.852（+0.002）

期待インフレ率 2.274（+0.005）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは終盤に上げ幅を縮小したものの、上昇して大方の取引を終えている。米株式市場が依然として堅調で、ドイツ国債の利回り上昇も米国債利回りの上昇を支援した。



２－１０年債の利回り格差は+７０（前営業日：+７０）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト