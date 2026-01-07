『ヤンドク！』平祐奈がマブダチ役で出演決定！ 橋本環奈＆内田理央とのヤンキービジュアルも公開
橋本環奈が主演する1月12日スタートのドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、平祐奈の出演が発表された。主人公のマブダチで、物語のきっかけとなる超重要人物を演じる。併せて、橋本環奈×内田理央×平祐奈のヤンキー三人組ビジュアルも公開となった。
【写真】特攻服が似合いすぎ!? 橋本環奈×内田理央×平祐奈のヤンキーショットをもっと見る
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
平祐奈が演じるのは、湖音波のヤンキー仲間でマブダチだった堀田真理愛（ほった・まりあ）。親友のためなら危険を顧みない義理人情に厚い一面も。16歳当時、湖音波とバイクで走行中に事故に遭い亡くなってしまう。湖音波が医師を目指すきっかけにもなった人物だ。
橋本とは映画『奇跡』（2011年）、朝ドラ『おむすび』（2024〜25年、NHK）で共演をしてきた平だが、ヤンキー役は役者人生で初。さまざまな作品で演技に磨きをかけてきた平は、ヤンキーをどのように演じていくのか。
撮影当日、平がクランクインし湖音波、麗奈、真理愛のヤンキートリオが現場にそろうと、インパクトあるビジュアルに現場スタッフからは笑いと歓声が飛び交った。さらに撮影中は息ピッタリな掛け合いを見せたほか、合間の休憩中も特攻服姿で談笑する姿を見せるなど、本物の“マブダチ”のような空気感で撮影が進んだ。
平は「人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」と意気込みを語った。
そして湖音波、麗奈（内田理央）を含めた“マブダチ”三人組のヤンキー時代のビジュアルも公開。カラフルな特攻服に身を包み、ヤンキー座り＆メンチ切りをキメた衝撃的なビジュアルとなった。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
※コメント全文は以下の通り。
◆平祐奈 コメント全文
―― 出演が決まった際の感想、意気込みを教えてください
「湖音波の親友役ということでヤンキーになるのですが、今回が初めてのヤンキー役。物語にとっても主人公にとってもすごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした。人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」
―― 台本を読んでの感想を教えてください
「ヤンキーが医師になるという、設定から興味を引くストーリーで台本を読む手が止まりませんでした。そして、登場するキャラクター1人1人が本当に魅力的で、“向井理さん演じる中田はこんな感じでしゃべっているんだろうな”、“吉田鋼太郎さんはテンション高そうだな”と、妄想しながら読んでいてもすごく楽しめました。実際のドラマではキャラクターたちがどういう風に生きているのか、すごく楽しみです」
―― 放送を楽しみにしている方々にメッセージをお願いします！
「今回演じさせていただく真理愛にもご注目いただきたいですが、湖音波の成長物語をぜひ楽しんでいただきたいです。私自身も毎週の放送を楽しみにしていくので、みなさんも見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！」
【写真】特攻服が似合いすぎ!? 橋本環奈×内田理央×平祐奈のヤンキーショットをもっと見る
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。
橋本とは映画『奇跡』（2011年）、朝ドラ『おむすび』（2024〜25年、NHK）で共演をしてきた平だが、ヤンキー役は役者人生で初。さまざまな作品で演技に磨きをかけてきた平は、ヤンキーをどのように演じていくのか。
撮影当日、平がクランクインし湖音波、麗奈、真理愛のヤンキートリオが現場にそろうと、インパクトあるビジュアルに現場スタッフからは笑いと歓声が飛び交った。さらに撮影中は息ピッタリな掛け合いを見せたほか、合間の休憩中も特攻服姿で談笑する姿を見せるなど、本物の“マブダチ”のような空気感で撮影が進んだ。
平は「人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」と意気込みを語った。
そして湖音波、麗奈（内田理央）を含めた“マブダチ”三人組のヤンキー時代のビジュアルも公開。カラフルな特攻服に身を包み、ヤンキー座り＆メンチ切りをキメた衝撃的なビジュアルとなった。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
※コメント全文は以下の通り。
◆平祐奈 コメント全文
―― 出演が決まった際の感想、意気込みを教えてください
「湖音波の親友役ということでヤンキーになるのですが、今回が初めてのヤンキー役。物語にとっても主人公にとってもすごく大切な役をいただけたので、熱い気持ちを持って撮影現場に入れることが楽しみでした。人生初の特攻服はすごく可愛くて毎日の普段着でもいけちゃうかもしれないです（笑）。いろいろな文字が刺繍されていて“全国制覇”とも書かれているので、現場でしっかり戦っていきます！」
―― 台本を読んでの感想を教えてください
「ヤンキーが医師になるという、設定から興味を引くストーリーで台本を読む手が止まりませんでした。そして、登場するキャラクター1人1人が本当に魅力的で、“向井理さん演じる中田はこんな感じでしゃべっているんだろうな”、“吉田鋼太郎さんはテンション高そうだな”と、妄想しながら読んでいてもすごく楽しめました。実際のドラマではキャラクターたちがどういう風に生きているのか、すごく楽しみです」
―― 放送を楽しみにしている方々にメッセージをお願いします！
「今回演じさせていただく真理愛にもご注目いただきたいですが、湖音波の成長物語をぜひ楽しんでいただきたいです。私自身も毎週の放送を楽しみにしていくので、みなさんも見ると温かい気持ちになれる『ヤンドク！』を見ながら暖まってくださいね。夜露視来（よろしく）！」