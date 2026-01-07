「ガチでムリ」異例解雇から3年のグラビア美女、ハチ切れんばかりの“あけおめ”ショット
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが6日、自身のインスタグラムを更新。今年初の投稿で新年のあいさつをつづった。
【写真】こんなキワドイ衣装どこに売ってるの!? 椚マイカの殺傷力高め衣装 ほか過去のかわいいコーデも（10枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
そんな椚は今回、「明けましておめでとうございます！2026年もよろしくお願いします」とつづるとともに、駅のホームと見られる場所でのスナップショットを公開している。
しっかりアウターを着用した椚田だが、それでも大きく胸元を開いたインナーは、ウエストもチラリ。コメント欄には新年のあいさつとともに「やばすぎえぐすぎ可愛すぎ」「綺麗」「今年も水着ブリッジよろしく」といった声が寄せられている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
