『テミスの不確かな法廷』初回 大河俳優から朝ドラ女優まで実力派キャスト続々 ネット歓喜「豪華すぎ」「信頼できる」
松山ケンイチが主演するドラマ10『テミスの不確かな法廷』（NHK総合／毎週火曜22時）の第1話が6日に放送され、主演の松山をはじめとした実力派キャストが続々登場すると、ネット上には「超いいな〜」「豪華すぎてびっくり」「信頼できる役者さん揃い」といった称賛が集まった。
【写真】鳴海唯が主人公から影響を受けていく弁護士役で出演
本作は、直島翔による同名小説を実写化した異色のリーガルミステリー。“秘密”を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士etc…それぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描き、普通とは何か、正義とは何かを問いかける。
前橋地裁第一支部に赴任した裁判官の安堂（松山）は幼い頃、自閉スペクトラム症（ASD）と注意欠如多動症（ADHD）の診断を受けていた。しかし彼はその特性を周囲に隠して生活している。
ある日、市長が襲われる傷害事件が発生。被告人・江沢卓郎（小林虎之介）は罪を認めたはずが初公判で一転して否認。その急変に違和感を覚えた安堂は、特性ゆえの衝動と格闘しながら真相を調べ始める…。
第1話から松山が自らの特性と向き合い職務を全うする主人公を抜群の演技力で体現。さらにある事件をきっかけに安堂と出会う弁護士の小野崎役で連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）で脚光を浴びた鳴海唯が出演。
さらに安堂を利用しようと接触する執行官・津村役に『アンナチュラル』（TBS系）、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK総合）の市川実日子、安堂の上司・門倉役に大河ドラマ『西郷どん』（NHK総合）、『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）シリーズの遠藤憲一、そして安堂に寄り添う精神科医・山路役で、松山とは大河ドラマ『平清盛』（NHK総合）で共演した和久井映見が登場。
実力派キャストが続々と登場すると放送中からネット上には「キャストが超いいな〜」「豪華すぎてびっくり」「グッと引き込まれる」「演技派の信頼できる役者さん揃い」「出てくる役者たち全員好き最高」などの声が相次いでいた。
