元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗さんが、妻で後輩の石川みなみアナの活躍をねぎらった。

石川アナは今年の第１０２回箱根駅伝で、小涌園前の実況を担当。石川アナは３日に自身のＸ（旧ツイッター）で「初めて、小涌園で実況させていただきました。小学生の時に見た箱根駅伝に夢をもらい、実況がしたくて入社しました。新春の陽光に照らされる選手の姿は本当に素敵でした」とつづり、念願の箱根実況だったと明かした。ネット上でも「石川みなみさんのリポートすごく良かった」「聞き取りやすさ、声のトーン、上品で綺麗な言葉遣い、素晴らしいです」「来年は出番を増やしてほしい」などと称賛の声が相次いだ。

夫の佐藤さんは、復路の翌日にインスタグラムを投稿し「箱根駅伝初実況お疲れさまでございました。２０２６年、こちらも負けずにチャレンジの年にします」とつづり「＃箱根駅伝 ＃２０２６」とハッシュタグをつけた。

２ショットこそ見せなかったが、石川アナと箱根路を訪れた様子をアップ。同じ場所で撮影した写真もある。石川アナは手に資料とペンを持っており、下見に訪れたようだ。本番の放送で、小涌園前にいる石川アナが映し出された様子も写真に収めていた。

フォロワーは「みなみアナの実況とても聞きやすくて良かったです。優しいなぁ」「落ち着いて内容のある実況アナウンスが、とても心地良く聴き取りやすかったです」「奥さん思いですね。義朗さん」などの声を寄せた。

石川アナは２０２３年９月に、ＭＣを務めていた「ゼロイチ」で結婚を生報告。夫の佐藤さんは日テレ在職中は「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」「ＺＩＰ！」などのスポーツキャスターや、実況アナウンサーとして活躍。五輪競技やプロ野球、箱根駅伝の実況など、確かなリポート技術で同局のスポーツ中継を支えてきたが、２２年５月に家業を継ぐために退社した。現在は、スポーツ用品の輸入販売やスポーツ等に関するイベントの企画、運営を行う「日本用品株式会社」の代表を務めている。「ニッピン」のブランド名で知られる老舗アウトドアメーカーだ。