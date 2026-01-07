創価学会のなかで現在、会員同士のある議論が、静かながらも熱く盛り上がっている。それは、2023年11月に創価学会が発行した『創価学会教学要綱』という本をめぐっての、まさに"神学論争"的な宗教議論だ。

創価学会とはもともと、静岡県富士宮市に本拠を置く「日蓮正宗」という仏教宗派（日蓮宗の一派）の下部団体（信者組織）として、1930年に創設された宗教団体だ。つまり宗教としての「創価学会の教義」とは、原則的に「日蓮正宗の教義」と一致しているものだった。

しかし創価学会は第3代会長・池田大作（後に名誉会長）が率いる時代になって、この上部団体と対立関係に陥り、1991年に組織ごと日蓮正宗から破門された。以後、創価学会はどこかに上部団体があるわけではない、独立した宗教団体として歩み、現在に至る。

「池田先生のおっしゃること」の重み

しかし、そうなった以上、創価学会として「日蓮正宗の教義」を信じ続けていていいものなのか。そういう問題提起は独立後、それなりに内部でも出ていたのだが、当初はあまり大きな問題にはならなかった。なぜならば、創価学会には絶対のカリスマたる池田大作がいる。多くの創価学会員にとって、「池田先生のおっしゃること」は教義に書いてあることよりも重みがあって、創価学会の教義そのものを深く考えようといった機運は、あまり盛り上がらなかったのである。



しかし2010年以降、高齢になった池田が公の場から姿を消し、その肉声も伝えられなくなると、さすがに創価学会も教義問題を放置できなくなった。以後の創価学会は折に触れて教義改正の発表を繰り返し、日蓮正宗の教義から脱却する姿勢を示してきた。そして前述の『創価学会教学要綱』とは、近年の創価学会の教義改正路線の一つの集大成的な成果として、世に出されたものなのである。

ただ、奇しくも池田の死去（2023年11月15日）に合わせるように発表されたこの『教学要綱』は、創価学会員の一部に少なくない動揺をもたらした。

「自己否定を強いてくるもの」としての批判

先に、日蓮正宗とは「日蓮宗の一派」だと書いたが、実はその教義体系はかなり独特で、一般的な日蓮系各派とはむしろ対立する部分が多い。よって創価学会がその「日蓮正宗的な教義」を改正すると、かつて自分たちが否定していた「一般的な日蓮系各派」に、むしろ近付いてしまうような部分が出てくる。ここで詳しい宗教的な解説を書くことは避けるが、『教学要綱』は現在、一部の創価学会員にとって「自己否定を強いてくるもの」のように受け取られている事実があって、ネット上などで延々と、「この『教学要綱』をどう考えるべきか」といった議論が行われているのだ。

そして1928年生まれの池田大作は、最終的に決裂したとはいえ、その生涯の大半を「日蓮正宗の下部団体の人間」として生きた。かつ、実は生前の池田には、日蓮正宗の教義それ自体を大きく否定するような言動がない。よって、『教学要綱』を批判する一部学会員たちは現在、異口同音にこう叫ぶのである。「池田先生は、こんなことを言っていない」と。

「学会員以外にも支持される党」への転換

問題は"宗教面"のみにとどまらない。それが表出したのが2025年7月の参院選で、創価学会を支持母体とする公明党は6議席減の結果となり、かつては800万票といわれた比例票も521万にとどまった。歴史的大敗である。

この原因はよく言われているように、創価学会組織の高齢化である。池田と直接触れ合ったような経験を持つ世代の、熱心な創価学会員が次々と後期高齢者となり、また鬼籍に入っていくなどして、組織の活力が失われているのである。

公明党議員は従来、選挙に出れば創価学会が全力で応援してくれるので、例えば個人後援会をつくるようなことをあまりしてこなかった。しかし創価学会・公明党上層部は現在、議員たちに「自らで活動して自前の支持基盤をつくれ」といったことを強く求めている。また党上層部として、「創価学会員以外にも支持される党」への転換を目指し、広報戦略の大きな見直しなどを始めてもいる。

その結果として現在、公明党議員が地域の神社の祭に顔を出してあいさつしたり（かつての創価学会員は神社を嫌う人が多かった）、また党のネット動画番組にホリエモンやひろゆきが出演し、議員たちと党組織のあり方についてざっくばらんに議論するなど、創価学会・公明党の周辺では「以前ならばありえなかったこと」が立て続けに起こっている。彼らなりに現状を変えようとの意思は強いのだ。しかし、“結果”は出ていない。つまり現場層に響いていない。創価学会・公明党はそういうもがきの中にいる。

そして2025年10月10日、公明党は国会で26年続けてきた自民党との連立から離脱した。この理由には政局的な駆け引きを含めさまざまなものがあるが、党設立以来掲げてきた平和主義と金権政治批判をここで強く打ち出し、「公明党とは何か」を支持者たちと再確認しようとした思いもあったのではないか。

「伝統宗教」への道筋と正念場

ようするに“過渡期”ではあるのだろう。教祖の個人的カリスマと現世利益志向（政党を持つ行為などその極致である）で組織を強引にリードし、教義問題などについての深い考察を避けてきたというのは、日本の戦後の新宗教の多くに共通する特徴だった。しかし創価学会において、そういう"時代"は終わりつつある。そして整備された教義と、ボトムアップ型の組織をもって安定できた宗教団体のことを、世では「伝統宗教」と呼ぶ。

無論、25年参院選で比例推薦候補を当選させられなかった立正佼成会や、名門野球部も休部になり衰退の一途をたどるPL教団など、令和に至って窮地に追い込まれつつある新宗教も散見されるようになった。創価学会はポスト池田の変革期を乗り越えていけるのか。正念場にさしかかりつつある。（敬称略）

（小川 寛大／ノンフィクション出版）